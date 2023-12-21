Путин дал установку правительству, чтобы избежать всплеска цен на продукты

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин поручил обеспечить спрос внутреннего рынка РФ Фото:
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Цены на товары в России

В России необходимо обеспечить спрос на внутреннем рынке страны и закрепить динамику инвестиций. Все это должно помочь избежать всплеска цен на товары. Такую установку дал президент страны Владимир Путин.

«Нужно закрепить позитивную динамку инвестиций, экономики в целом. Обеспечить растущий спрос внутреннего рынка. Дать достаточное предложение широкой группе товаров. Построение такой экономики предложений позволит избежать всплеска цен», — рассказал Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию нацпроектов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент добавил, что в настоящий момент россияне столкнулись с резким ростом цен на определенные товары.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин также обещал разобраться с ростом цен. Он дал правительству соответствующие поручения по урегулированию рынка.

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В России необходимо обеспечить спрос на внутреннем рынке страны и закрепить динамику инвестиций. Все это должно помочь избежать всплеска цен на товары. Такую установку дал президент страны Владимир Путин. «Нужно закрепить позитивную динамку инвестиций, экономики в целом. Обеспечить растущий спрос внутреннего рынка. Дать достаточное предложение широкой группе товаров. Построение такой экономики предложений позволит избежать всплеска цен», — рассказал Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию нацпроектов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент добавил, что в настоящий момент россияне столкнулись с резким ростом цен на определенные товары. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин также обещал разобраться с ростом цен. Он дал правительству соответствующие поручения по урегулированию рынка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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