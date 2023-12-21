Путин дал установку правительству, чтобы избежать всплеска цен на продукты

В России необходимо обеспечить спрос на внутреннем рынке страны и закрепить динамику инвестиций. Все это должно помочь избежать всплеска цен на товары. Такую установку дал президент страны Владимир Путин.
«Нужно закрепить позитивную динамку инвестиций, экономики в целом. Обеспечить растущий спрос внутреннего рынка. Дать достаточное предложение широкой группе товаров. Построение такой экономики предложений позволит избежать всплеска цен», — рассказал Владимир Путин во время совета по стратегическому развитию нацпроектов. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент добавил, что в настоящий момент россияне столкнулись с резким ростом цен на определенные товары.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин также обещал разобраться с ростом цен. Он дал правительству соответствующие поручения по урегулированию рынка.
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