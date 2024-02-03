Le Figaro: Китай впервые публично поддержал Россию в СВО

03 февраля 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Китай полностью поддерживает РФ в вопросе украинского конфликта, сказал Дун Цзюнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый министр обороны КНР Дун Цзюнь во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Пекин поддерживает Москву в спецоперации на Украине. Это стало первым открытым проявлением поддержки РФ в вопросе украинского конфликта. «Мы поддержим вас в украинском вопросе, даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает», — передает слова Дун Цзюня издание Le Figaro. В материале отметили, что ранее Пекин не демонстрировал публично свою поддержку РФ в вопросе конфликта на Украине. Китай был одной из немногих стран, не отвернувшихся от России после начала спецоперации на Украине. Даже несмотря на давление со стороны Запада Пекин продолжал укреплять отношения с Москвой в различных сферах.

Новый министр обороны КНР Дун Цзюнь во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Пекин поддерживает Москву в спецоперации на Украине. Это стало первым открытым проявлением поддержки РФ в вопросе украинского конфликта. «Мы поддержим вас в украинском вопросе, даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает», — передает слова Дун Цзюня издание Le Figaro. В материале отметили, что ранее Пекин не демонстрировал публично свою поддержку РФ в вопросе конфликта на Украине. Китай был одной из немногих стран, не отвернувшихся от России после начала спецоперации на Украине. Даже несмотря на давление со стороны Запада Пекин продолжал укреплять отношения с Москвой в различных сферах.