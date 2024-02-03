Люди оказались под завалами после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске: главное к этому часу

ВСУ обстреляли Лисичанск дальнобойными ракетами
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Спасатели разбирают завалы после удара (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске. Под ее завалами оказались люди, некоторые из них погибли. Обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS. URA.RU приводит главную информацию к этому часу.

ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами оказались мирные люди, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Военная комендатура рассказала, что в результате обстрела погибли два человека, еще шесть госпитализированы. Спасатели разбирают завалы на месте удара.

Количество погибших и пострадавших при обстреле

Количество раненых при обстреле увеличилось до 10, а погибших — до восьми человек. По информации военной комендатуры, еще около 40 мирных жителей могут находиться под завалами. Администрация города опубликовала кадры с места обстрела. На видео показано разрушенное здание и разбитые машины рядом с ним.

Обстрел велся из РСЗО HIMARS

По предварительным данным Следственного комитета, удар по пекарне сделан из РСЗО HIMARS. По словам представителя ведомства, военные следователи зафиксировали преступления, совершенные ВФУ в отношении мирного населения.

Реакция властей на удар ВСУ

Леонид Пасечник отметил в своем telegram-канале, что ВСУ обстреляли пекарню, зная, что жители Лисичанска в выходной день приходят за свежеиспеченным хлебом. Он уточнил, что держит ситуацию под личным контролем, на месте работают сотрудники администрации города, а всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь. Разбор завалов будет продолжаться всю ночь, сообщили в telegram-канале правительства ЛНР.

Обновлено в 21:56 (мск): число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске. Под ее завалами оказались люди, некоторые из них погибли. Обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS. URA.RU приводит главную информацию к этому часу. ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами оказались мирные люди, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Военная комендатура рассказала, что в результате обстрела погибли два человека, еще шесть госпитализированы. Спасатели разбирают завалы на месте удара. Количество раненых при обстреле увеличилось до 10, а погибших — до восьми человек. По информации военной комендатуры, еще около 40 мирных жителей могут находиться под завалами. Администрация города опубликовала кадры с места обстрела. На видео показано разрушенное здание и разбитые машины рядом с ним. По предварительным данным Следственного комитета, удар по пекарне сделан из РСЗО HIMARS. По словам представителя ведомства, военные следователи зафиксировали преступления, совершенные ВФУ в отношении мирного населения. Леонид Пасечник отметил в своем telegram-канале, что ВСУ обстреляли пекарню, зная, что жители Лисичанска в выходной день приходят за свежеиспеченным хлебом. Он уточнил, что держит ситуацию под личным контролем, на месте работают сотрудники администрации города, а всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь. Разбор завалов будет продолжаться всю ночь, сообщили в telegram-канале правительства ЛНР. Обновлено в 21:56 (мск): число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
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