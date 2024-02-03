США и Британия разгромили хуситов в провинции Хордейда в Красном море

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ВС США и Британии ударили по южным окрестностям провинции Хордейда Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании ударили по хуситам. Снаряды прилетели в позиции йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», сообщил принадлежащий им телеканал Al Masirah.

«Удары военных пришлись на окрестности юга административного центра провинции Хордейда в Красном море», — следует из сообщения. Также атаке подверглись объекты, которые находятся в горной местности округа Аль-Лухейя. О жертвах и пострадавших не уточняется.

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Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании ударили по хуситам. Снаряды прилетели в позиции йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», сообщил принадлежащий им телеканал Al Masirah. «Удары военных пришлись на окрестности юга административного центра провинции Хордейда в Красном море», — следует из сообщения. Также атаке подверглись объекты, которые находятся в горной местности округа Аль-Лухейя. О жертвах и пострадавших не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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