США и Британия разгромили хуситов в провинции Хордейда в Красном море

ВС США и Британии ударили по южным окрестностям провинции Хордейда
новость из сюжетаВоенная операция США и Великобритании против хуситов
Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании ударили по хуситам. Снаряды прилетели в позиции йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», сообщил принадлежащий им телеканал Al Masirah.
«Удары военных пришлись на окрестности юга административного центра провинции Хордейда в Красном море», —
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