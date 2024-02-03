Захарова призвала Запад к ответу за удар по пекарне в Лисичанске

04 февраля 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

Мирные организации должны осудить действия киевского режима, заявила Мария Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия сообщит международным организациям об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске, во время которого погибли мирные жители, а под завалами находятся около 40 человек. Также страна призовет Запад к ответу. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — это „благодарность“ киевского режима за поддержку стран Евросоюза. Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды [президента Украины Владимира] Зеленского. Ожидаем скорейшего осуждения преступления», — написала Захарова в своем telegram-канале. ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске в субботу, 2 февраля. Под ее завалами оказались люди, по информации военной комендатуры, около 40 человек. В МЧС России сообщили, что число погибших возросло до 11 человек. Состояние пяти раненых врачи оценивают как тяжелое, пишет RT.

Россия сообщит международным организациям об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске, во время которого погибли мирные жители, а под завалами находятся около 40 человек. Также страна призовет Запад к ответу. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — это „благодарность“ киевского режима за поддержку стран Евросоюза. Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды [президента Украины Владимира] Зеленского. Ожидаем скорейшего осуждения преступления», — написала Захарова в своем telegram-канале. ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске в субботу, 2 февраля. Под ее завалами оказались люди, по информации военной комендатуры, около 40 человек. В МЧС России сообщили, что число погибших возросло до 11 человек. Состояние пяти раненых врачи оценивают как тяжелое, пишет RT.