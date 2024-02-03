03 февраля 2024

Захарова призвала Запад к ответу за удар по пекарне в Лисичанске

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
Мирные организации должны осудить действия киевского режима, заявила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия сообщит международным организациям об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске, во время которого погибли мирные жители, а под завалами находятся около 40 человек. Также страна призовет Запад к ответу. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — это „благодарность“ киевского режима за поддержку стран Евросоюза. Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды [президента Украины Владимира] Зеленского. Ожидаем скорейшего осуждения преступления», — написала Захарова в своем telegram-канале.

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске в субботу, 2 февраля. Под ее завалами оказались люди, по информации военной комендатуры, около 40 человек. В МЧС России сообщили, что число погибших возросло до 11 человек. Состояние пяти раненых врачи оценивают как тяжелое, пишет RT.

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Россия сообщит международным организациям об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске, во время которого погибли мирные жители, а под завалами находятся около 40 человек. Также страна призовет Запад к ответу. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — это „благодарность“ киевского режима за поддержку стран Евросоюза. Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды [президента Украины Владимира] Зеленского. Ожидаем скорейшего осуждения преступления», — написала Захарова в своем telegram-канале. ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске в субботу, 2 февраля. Под ее завалами оказались люди, по информации военной комендатуры, около 40 человек. В МЧС России сообщили, что число погибших возросло до 11 человек. Состояние пяти раненых врачи оценивают как тяжелое, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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