Захарова раскрыла, из какого оружия били по пекарне в Лисичанске

Захарова: удар по Лисичанску нанесен с помощью западного оружия

04 февраля 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Налоги граждан ЕС обеспечивают киевский режим, считает Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске западным оружием. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова. «По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — „благодарность“ киевских экстремистов за „щедрую“ финансовую поддержку стран Евросоюза», — публикует telegram-канал «МИД России» комментарий Захаровой. По ее мнению, граждане Евросоюза должны знать, как используются их налоги. «На них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», — считает представитель министерства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске, а под завалами могут находиться десятки человек. Спасатели уже организовали поисково-спасательную операцию. В настоящее время известно об 11 погибших, пишет RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске западным оружием. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова. «По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — „благодарность“ киевских экстремистов за „щедрую“ финансовую поддержку стран Евросоюза», — публикует telegram-канал «МИД России» комментарий Захаровой. По ее мнению, граждане Евросоюза должны знать, как используются их налоги. «На них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», — считает представитель министерства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске, а под завалами могут находиться десятки человек. Спасатели уже организовали поисково-спасательную операцию. В настоящее время известно об 11 погибших, пишет RT.