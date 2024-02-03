03 февраля 2024

Захарова раскрыла, из какого оружия били по пекарне в Лисичанске

Захарова: удар по Лисичанску нанесен с помощью западного оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске западным оружием. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова.

«По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — „благодарность“ киевских экстремистов за „щедрую“ финансовую поддержку стран Евросоюза», — публикует telegram-канал «МИД России» комментарий Захаровой.

По ее мнению, граждане Евросоюза должны знать, как используются их налоги. «На них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», — считает представитель министерства.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске, а под завалами могут находиться десятки человек. Спасатели уже организовали поисково-спасательную операцию. В настоящее время известно об 11 погибших, пишет RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске западным оружием. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова. «По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — „благодарность“ киевских экстремистов за „щедрую“ финансовую поддержку стран Евросоюза», — публикует telegram-канал «МИД России» комментарий Захаровой. По ее мнению, граждане Евросоюза должны знать, как используются их налоги. «На них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», — считает представитель министерства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске, а под завалами могут находиться десятки человек. Спасатели уже организовали поисково-спасательную операцию. В настоящее время известно об 11 погибших, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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