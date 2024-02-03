Захарова раскрыла, из какого оружия били по пекарне в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пекарню в Лисичанске западным оружием. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова.
«По предварительным данным, удар был нанесен с применением западного вооружения. Новый теракт — „благодарность“ киевских экстремистов за „щедрую“ финансовую поддержку стран Евросоюза», — публикует telegram-канал «МИД России» комментарий Захаровой.
По ее мнению, граждане Евросоюза должны знать, как используются их налоги. «На них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», — считает представитель министерства.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске, а под завалами могут находиться десятки человек. Спасатели уже организовали поисково-спасательную операцию. В настоящее время известно об 11 погибших, пишет RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.