Спасатели извлекли 15 погибших из-под завалов в Лисичанске (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тела 15 погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов извлекли тела 15 погибших», —
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами остались люди, которые в выходной день решили посетить заведение. Обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS. URA.RU приводит главную информацию к этому часу. В МИД РФ уже осудили атаку ВСУ по мирному населению. Власти ЛНР назвали происшествие терактом.
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