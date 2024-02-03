03 февраля 2024

Число погибших после атаки ВСУ в Лисичанске значительно возросло. Видео

МЧС России: спасатели извлекли 15 тел из-под завалов в Лисичанске
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Спасатели извлекли 15 погибших из-под завалов в Лисичанске (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тела 15 погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов извлекли тела 15 погибших», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасательные работы продолжаются.

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами остались люди, которые в выходной день решили посетить заведение. Обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS. URA.RU приводит главную информацию к этому часу. В МИД РФ уже осудили атаку ВСУ по мирному населению. Власти ЛНР назвали происшествие терактом.

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Тела 15 погибших извлекли из-под завалов в Лисичанске после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России. «В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов извлекли тела 15 погибших», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасательные работы продолжаются. ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Под завалами остались люди, которые в выходной день решили посетить заведение. Обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS. URA.RU приводит главную информацию к этому часу. В МИД РФ уже осудили атаку ВСУ по мирному населению. Власти ЛНР назвали происшествие терактом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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