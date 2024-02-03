В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала 14-летняя девочка. Фото

04 февраля 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

На улице Волгоградская столкнулись три автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 3 февраля на улице Волгоградская автомобиль Hyundai врезался в Volkswagen, где находилась 14-летняя пассажирка, после чего вторая иномарка столкнулась с двигающейся впереди легковушкой Mitsubishi. В результате аварии пострадал ребенок, рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «По предварительной информации, водитель автомашины Hyundai, двигаясь по улице Волгоградская, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающейся автомашины Volkswagen и допустил с ней столкновение, вследствие чего водитель автомашины Volkswagen столкнулся с двигающейся впереди автомашиной Mitsubishi», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка Volkswagen. Автоинспекторы пояснили, что благодаря пристегнутому ремню девочка не получила тяжелых травм. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и составили процессуальные документы. Фото: telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга», https://t.me/gibddekb96/6600

В Екатеринбурге вечером 3 февраля на улице Волгоградская автомобиль Hyundai врезался в Volkswagen, где находилась 14-летняя пассажирка, после чего вторая иномарка столкнулась с двигающейся впереди легковушкой Mitsubishi. В результате аварии пострадал ребенок, рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «По предварительной информации, водитель автомашины Hyundai, двигаясь по улице Волгоградская, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающейся автомашины Volkswagen и допустил с ней столкновение, вследствие чего водитель автомашины Volkswagen столкнулся с двигающейся впереди автомашиной Mitsubishi», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка Volkswagen. Автоинспекторы пояснили, что благодаря пристегнутому ремню девочка не получила тяжелых травм. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и составили процессуальные документы.