03 февраля 2024

В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала 14-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Волгоградская столкнулись три автомобиля Фото:

В Екатеринбурге вечером 3 февраля на улице Волгоградская автомобиль Hyundai врезался в Volkswagen, где находилась 14-летняя пассажирка, после чего вторая иномарка столкнулась с двигающейся впереди легковушкой Mitsubishi. В результате аварии пострадал ребенок, рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, водитель автомашины Hyundai, двигаясь по улице Волгоградская, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающейся автомашины Volkswagen и допустил с ней столкновение, вследствие чего водитель автомашины Volkswagen столкнулся с двигающейся впереди автомашиной Mitsubishi», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка Volkswagen.

Автоинспекторы пояснили, что благодаря пристегнутому ремню девочка не получила тяжелых травм. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и составили процессуальные документы.

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В Екатеринбурге вечером 3 февраля на улице Волгоградская автомобиль Hyundai врезался в Volkswagen, где находилась 14-летняя пассажирка, после чего вторая иномарка столкнулась с двигающейся впереди легковушкой Mitsubishi. В результате аварии пострадал ребенок, рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «По предварительной информации, водитель автомашины Hyundai, двигаясь по улице Волгоградская, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающейся автомашины Volkswagen и допустил с ней столкновение, вследствие чего водитель автомашины Volkswagen столкнулся с двигающейся впереди автомашиной Mitsubishi», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга». В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка Volkswagen. Автоинспекторы пояснили, что благодаря пристегнутому ремню девочка не получила тяжелых травм. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и составили процессуальные документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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