Происшествия Челябинских детей, пострадавших по вине косули, вывезли на резервном автобусе 04 февраля 2024 в 03:13 Размер текста - 17 + Для вывоза детей пострадавших в ДТП по вине косули отправили резервный автобус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для детей, пострадавших в ходе ДТП по вине косули в Челябинской области на автодороге в Чебаркульском районе, выделили резервный автобус. Об этом сообщает областное ГИБДД. «В настоящее время команда, за исключением двух человек, выехали резервным автобусом в сопровождении ГИБДД в Челябинск», — приводит слова ГИБДД телеканал 1obl.ru. Известно, что двое детей, получивших легкие травмы, также отпущены из больницы Чебаркуля в сопровождении родителей. В автобусе, следовавшем из Магнитогорска в Челябинск, находилась детская команда учебного центра по рукопашному бою и военно-патриотическому воспитанию «Славяне». Ребята возвращались с соревнований. Авария произошла третьего февраля поздно вечером на автодороге в Чебаркульском районе. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с косулей, съехал в кювет. Двое детей получили легкие травмы и были доставлены в районную больницу. Для детей, пострадавших в ходе ДТП по вине косули в Челябинской области на автодороге в Чебаркульском районе, выделили резервный автобус. Об этом сообщает областное ГИБДД. «В настоящее время команда, за исключением двух человек, выехали резервным автобусом в сопровождении ГИБДД в Челябинск», — приводит слова ГИБДД телеканал 1obl.ru. Известно, что двое детей, получивших легкие травмы, также отпущены из больницы Чебаркуля в сопровождении родителей. В автобусе, следовавшем из Магнитогорска в Челябинск, находилась детская команда учебного центра по рукопашному бою и военно-патриотическому воспитанию «Славяне». Ребята возвращались с соревнований. Авария произошла третьего февраля поздно вечером на автодороге в Чебаркульском районе. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с косулей, съехал в кювет. Двое детей получили легкие травмы и были доставлены в районную больницу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям