Челябинских детей, пострадавших по вине косули, вывезли на резервном автобусе

Для детей, пострадавших в ходе ДТП по вине косули в Челябинской области на автодороге в Чебаркульском районе, выделили резервный автобус. Об этом сообщает областное ГИБДД.
«В настоящее время команда, за исключением двух человек, выехали резервным автобусом в сопровождении ГИБДД в Челябинск», — приводит слова ГИБДД телеканал 1obl.ru. Известно, что двое детей, получивших легкие травмы, также отпущены из больницы Чебаркуля в сопровождении родителей.
В автобусе, следовавшем из Магнитогорска в Челябинск, находилась детская команда учебного центра по рукопашному бою и военно-патриотическому воспитанию «Славяне». Ребята возвращались с соревнований.
Авария произошла третьего февраля поздно вечером на автодороге в Чебаркульском районе. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с косулей, съехал в кювет. Двое детей получили легкие травмы и были доставлены в районную больницу.
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