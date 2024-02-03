03 февраля 2024
02 февраля 2024

Челябинских детей, пострадавших по вине косули, вывезли на резервном автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Косули. Кетовский район. Курган, козы, козлы, дикие животные, косули, дикие козлы, дикие козы
Для вывоза детей пострадавших в ДТП по вине косули отправили резервный автобус Фото:

Для детей, пострадавших в ходе ДТП по вине косули в Челябинской области на автодороге в Чебаркульском районе, выделили резервный автобус. Об этом сообщает областное ГИБДД.

«В настоящее время команда, за исключением двух человек, выехали резервным автобусом в сопровождении ГИБДД в Челябинск», — приводит слова ГИБДД телеканал 1obl.ru. Известно, что двое детей, получивших легкие травмы, также отпущены из больницы Чебаркуля в сопровождении родителей.

В автобусе, следовавшем из Магнитогорска в Челябинск, находилась детская команда учебного центра по рукопашному бою и военно-патриотическому воспитанию «Славяне». Ребята возвращались с соревнований.

Авария произошла третьего февраля поздно вечером на автодороге в Чебаркульском районе. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с косулей, съехал в кювет. Двое детей получили легкие травмы и были доставлены в районную больницу.

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Для детей, пострадавших в ходе ДТП по вине косули в Челябинской области на автодороге в Чебаркульском районе, выделили резервный автобус. Об этом сообщает областное ГИБДД. «В настоящее время команда, за исключением двух человек, выехали резервным автобусом в сопровождении ГИБДД в Челябинск», — приводит слова ГИБДД телеканал 1obl.ru. Известно, что двое детей, получивших легкие травмы, также отпущены из больницы Чебаркуля в сопровождении родителей. В автобусе, следовавшем из Магнитогорска в Челябинск, находилась детская команда учебного центра по рукопашному бою и военно-патриотическому воспитанию «Славяне». Ребята возвращались с соревнований. Авария произошла третьего февраля поздно вечером на автодороге в Чебаркульском районе. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с косулей, съехал в кювет. Двое детей получили легкие травмы и были доставлены в районную больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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