03 февраля 2024
02 февраля 2024

В Челябинской области по вине косули опрокинулся автобус с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, школьный автобус, дети
В автобусе находилось 26 детей, двое пострадало Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области на автодороге Бишкиль-Варламово около 23 часов произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Водитель пытался уйти от столкновения с косулей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«По предварительным данным, 3 февраля 2024 года в 22 часа 40 минут местного времени в Чебаркульском районе Челябинской области на 34-м км автодороги Бишкиль-Варламово произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом «Хайгер», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте «МВД Медиа». Двое несовершеннолетних пассажира получили легкие травмы.

По данным ГИБДД, дети с сопровождающими направлялись в Челябинск из Магнитогорска. Дорогу перебегала косуля. Водитель, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинуло на бок. Двое детей с легкими травмами доставлены в больницу, остальные 24 ребенка с пятью сопровождающими размещены в селе Варламово.

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В Чебаркульском районе Челябинской области на автодороге Бишкиль-Варламово около 23 часов произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Водитель пытался уйти от столкновения с косулей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «По предварительным данным, 3 февраля 2024 года в 22 часа 40 минут местного времени в Чебаркульском районе Челябинской области на 34-м км автодороги Бишкиль-Варламово произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом «Хайгер», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте «МВД Медиа». Двое несовершеннолетних пассажира получили легкие травмы. По данным ГИБДД, дети с сопровождающими направлялись в Челябинск из Магнитогорска. Дорогу перебегала косуля. Водитель, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинуло на бок. Двое детей с легкими травмами доставлены в больницу, остальные 24 ребенка с пятью сопровождающими размещены в селе Варламово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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