В Челябинской области по вине косули опрокинулся автобус с детьми

04 февраля 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

В автобусе находилось 26 детей, двое пострадало Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Чебаркульском районе Челябинской области на автодороге Бишкиль-Варламово около 23 часов произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Водитель пытался уйти от столкновения с косулей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «По предварительным данным, 3 февраля 2024 года в 22 часа 40 минут местного времени в Чебаркульском районе Челябинской области на 34-м км автодороги Бишкиль-Варламово произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом «Хайгер», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте « МВД Медиа» . Двое несовершеннолетних пассажира получили легкие травмы. По данным ГИБДД, дети с сопровождающими направлялись в Челябинск из Магнитогорска. Дорогу перебегала косуля. Водитель, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинуло на бок. Двое детей с легкими травмами доставлены в больницу, остальные 24 ребенка с пятью сопровождающими размещены в селе Варламово.

В Чебаркульском районе Челябинской области на автодороге Бишкиль-Варламово около 23 часов произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Водитель пытался уйти от столкновения с косулей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «По предварительным данным, 3 февраля 2024 года в 22 часа 40 минут местного времени в Чебаркульском районе Челябинской области на 34-м км автодороги Бишкиль-Варламово произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом «Хайгер», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте «МВД Медиа». Двое несовершеннолетних пассажира получили легкие травмы. По данным ГИБДД, дети с сопровождающими направлялись в Челябинск из Магнитогорска. Дорогу перебегала косуля. Водитель, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинуло на бок. Двое детей с легкими травмами доставлены в больницу, остальные 24 ребенка с пятью сопровождающими размещены в селе Варламово.