В Челябинской области по вине косули опрокинулся автобус с детьми

В Чебаркульском районе Челябинской области на автодороге Бишкиль-Варламово около 23 часов произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Водитель пытался уйти от столкновения с косулей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
«По предварительным данным, 3 февраля 2024 года в 22 часа 40 минут местного времени в Чебаркульском районе Челябинской области на 34-м км автодороги Бишкиль-Варламово произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом «Хайгер», — сообщает пресс-служба ведомства на сайте «
По данным ГИБДД, дети с сопровождающими направлялись в Челябинск из Магнитогорска. Дорогу перебегала косуля. Водитель, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет, в результате чего автобус опрокинуло на бок. Двое детей с легкими травмами доставлены в больницу, остальные 24 ребенка с пятью сопровождающими размещены в селе Варламово.
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