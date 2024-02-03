03 февраля 2024

В Ростехе рассказали о новом смертоносном оружии против ВСУ

Ростех: новые авиаракеты показывают высокую точность в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, воздушная атака, ракетный залп, сбойка,  stock
Ракеты «Изделие-305» поступили на вооружение ВС РФ в 2021 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новые российские ракеты «Изделие-305» показали высокую точность в зоне спецоперации. Об этом заявили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений World Defense Show 2024.

«Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения», — рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы», передает ТАСС.

Мощности новых ракеты хватает, чтобы пробить бронетехнику ВСУ, поразить огневые точки и нанести удар по комплексам ПВО. Это не все возможности новых ракет. В холдинге отметили, что процесс модернизации идет непрерывно.

Вооружение «Изделие-305» используется армией России с 2021 года. Эти ракеты предназначены для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Как заявляет производитель, гарантированная дальность полета составляет почти 15 километров, что позволяет ударным вертолетам избежать ответного огня со стороны противника.

Максимальная скорость, которую способна развить ракета, — 230 м/с. Осколочно-фугасная боевая часть весит 25 килограммов. Также у ракеты есть оптическая головка самонаведения. «Изделие-305» способно поражать и танки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новые российские ракеты «Изделие-305» показали высокую точность в зоне спецоперации. Об этом заявили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений World Defense Show 2024. «Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения», — рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы», передает ТАСС. Мощности новых ракеты хватает, чтобы пробить бронетехнику ВСУ, поразить огневые точки и нанести удар по комплексам ПВО. Это не все возможности новых ракет. В холдинге отметили, что процесс модернизации идет непрерывно. Вооружение «Изделие-305» используется армией России с 2021 года. Эти ракеты предназначены для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Как заявляет производитель, гарантированная дальность полета составляет почти 15 километров, что позволяет ударным вертолетам избежать ответного огня со стороны противника. Максимальная скорость, которую способна развить ракета, — 230 м/с. Осколочно-фугасная боевая часть весит 25 килограммов. Также у ракеты есть оптическая головка самонаведения. «Изделие-305» способно поражать и танки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...