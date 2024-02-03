В Ростехе рассказали о новом смертоносном оружии против ВСУ

Ростех: новые авиаракеты показывают высокую точность в зоне СВО

04 февраля 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Ракеты «Изделие-305» поступили на вооружение ВС РФ в 2021 году Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые российские ракеты «Изделие-305» показали высокую точность в зоне спецоперации. Об этом заявили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений World Defense Show 2024. «Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения», — рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы», передает ТАСС. Мощности новых ракеты хватает, чтобы пробить бронетехнику ВСУ, поразить огневые точки и нанести удар по комплексам ПВО. Это не все возможности новых ракет. В холдинге отметили, что процесс модернизации идет непрерывно. Вооружение «Изделие-305» используется армией России с 2021 года. Эти ракеты предназначены для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Как заявляет производитель, гарантированная дальность полета составляет почти 15 километров, что позволяет ударным вертолетам избежать ответного огня со стороны противника. Максимальная скорость, которую способна развить ракета, — 230 м/с. Осколочно-фугасная боевая часть весит 25 килограммов. Также у ракеты есть оптическая головка самонаведения. «Изделие-305» способно поражать и танки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые российские ракеты «Изделие-305» показали высокую точность в зоне спецоперации. Об этом заявили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений World Defense Show 2024. «Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения», — рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы», передает ТАСС. Мощности новых ракеты хватает, чтобы пробить бронетехнику ВСУ, поразить огневые точки и нанести удар по комплексам ПВО. Это не все возможности новых ракет. В холдинге отметили, что процесс модернизации идет непрерывно. Вооружение «Изделие-305» используется армией России с 2021 года. Эти ракеты предназначены для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Как заявляет производитель, гарантированная дальность полета составляет почти 15 километров, что позволяет ударным вертолетам избежать ответного огня со стороны противника. Максимальная скорость, которую способна развить ракета, — 230 м/с. Осколочно-фугасная боевая часть весит 25 килограммов. Также у ракеты есть оптическая головка самонаведения. «Изделие-305» способно поражать и танки.