Известный путешественник Булычев отправится в ЯНАО в рамках экспедиции

Знаменитый профессиональный путешественник и видеоблогер Богдан Булычев отправится на Ямал. Его поездка на регион в рамках проекта «Экспедиция 360» запланирована на следующую неделю. Об этом сообщило правительство ЯНАО.
«Булычев гостил на Ямале летом прошлого года. Теперь в рамках проекта „Экспедиция 360“ он оценит красоту округа в зимний период», — написало правительства региона в telegram-канале.
У Булычева впереди путешествие вдоль сухопутных границ страны, 12 морей, а также двух океанов и всей России. Континентальная экспедиция продлится год.
Булычев является российским исследователем, журналистом и видеоблогером. Он известен как менеджер экспедиционного центра RGOexpo, организатор экспедиций и туристических проектов. Также он является членом Русского географического общества, Ассоциации полярников и Ярославской области Координационного совета по развитию туризма.
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