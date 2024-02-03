03 февраля 2024
02 февраля 2024

Известный путешественник Булычев отправится в ЯНАО в рамках экспедиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз и ледяной туман. Салехард. 31 января 2019 г, зима, ямал, мороз, туман, мост факел
Путешественник Булычев оценит красоту Ямала в зимний период Фото:

Знаменитый профессиональный путешественник и видеоблогер Богдан Булычев отправится на Ямал. Его поездка на регион в рамках проекта «Экспедиция 360» запланирована на следующую неделю. Об этом сообщило правительство ЯНАО.

«Булычев гостил на Ямале летом прошлого года. Теперь в рамках проекта „Экспедиция 360“ он оценит красоту округа в зимний период», — написало правительства региона в telegram-канале.

У Булычева впереди путешествие вдоль сухопутных границ страны, 12 морей, а также двух океанов и всей России. Континентальная экспедиция продлится год.

Булычев является российским исследователем, журналистом и видеоблогером. Он известен как менеджер экспедиционного центра RGOexpo, организатор экспедиций и туристических проектов. Также он является членом Русского географического общества, Ассоциации полярников и Ярославской области Координационного совета по развитию туризма.

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Знаменитый профессиональный путешественник и видеоблогер Богдан Булычев отправится на Ямал. Его поездка на регион в рамках проекта «Экспедиция 360» запланирована на следующую неделю. Об этом сообщило правительство ЯНАО. «Булычев гостил на Ямале летом прошлого года. Теперь в рамках проекта „Экспедиция 360“ он оценит красоту округа в зимний период», — написало правительства региона в telegram-канале. У Булычева впереди путешествие вдоль сухопутных границ страны, 12 морей, а также двух океанов и всей России. Континентальная экспедиция продлится год. Булычев является российским исследователем, журналистом и видеоблогером. Он известен как менеджер экспедиционного центра RGOexpo, организатор экспедиций и туристических проектов. Также он является членом Русского географического общества, Ассоциации полярников и Ярославской области Координационного совета по развитию туризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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