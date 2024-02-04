Reuters: ЕК не станет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций

05 февраля 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

ЕС введет ограничения против юридических и физических лиц и РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Еврокомиссия не будет вводить очередные запреты на импорт товаров из РФ в новом 13-м пакете санкций. Об этом сообщил источник. «Несмотря на призывы ряда государств, Еврокомиссия намерена принять новый пакет рестрикций как можно скорее. Как следствие, она хочет избежать споров из-за возможных пунктов запрета импорта из России», — передает информацию источника Reuters. Согласно его данным, в новом санкционном пакете против России появятся ограничения против юридических и физических лиц. Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России. Сообщалось, что ограничения коснутся сферы добычи алмазов. В черном списке оказался крупнейшее российское алмазодобывающее предприятие «Алроса».

Еврокомиссия не будет вводить очередные запреты на импорт товаров из РФ в новом 13-м пакете санкций. Об этом сообщил источник. «Несмотря на призывы ряда государств, Еврокомиссия намерена принять новый пакет рестрикций как можно скорее. Как следствие, она хочет избежать споров из-за возможных пунктов запрета импорта из России», — передает информацию источника Reuters. Согласно его данным, в новом санкционном пакете против России появятся ограничения против юридических и физических лиц. Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России. Сообщалось, что ограничения коснутся сферы добычи алмазов. В черном списке оказался крупнейшее российское алмазодобывающее предприятие «Алроса».