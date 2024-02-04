04 февраля 2024

Reuters: ЕК не станет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций

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Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
ЕС введет ограничения против юридических и физических лиц и РФ Фото:

Еврокомиссия не будет вводить очередные запреты на импорт товаров из РФ в новом 13-м пакете санкций. Об этом сообщил источник.

«Несмотря на призывы ряда государств, Еврокомиссия намерена принять новый пакет рестрикций как можно скорее. Как следствие, она хочет избежать споров из-за возможных пунктов запрета импорта из России», — передает информацию источника Reuters. Согласно его данным, в новом санкционном пакете против России появятся ограничения против юридических и физических лиц.

Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России. Сообщалось, что ограничения коснутся сферы добычи алмазов. В черном списке оказался крупнейшее российское алмазодобывающее предприятие «Алроса».

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Еврокомиссия не будет вводить очередные запреты на импорт товаров из РФ в новом 13-м пакете санкций. Об этом сообщил источник. «Несмотря на призывы ряда государств, Еврокомиссия намерена принять новый пакет рестрикций как можно скорее. Как следствие, она хочет избежать споров из-за возможных пунктов запрета импорта из России», — передает информацию источника Reuters. Согласно его данным, в новом санкционном пакете против России появятся ограничения против юридических и физических лиц. Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России. Сообщалось, что ограничения коснутся сферы добычи алмазов. В черном списке оказался крупнейшее российское алмазодобывающее предприятие «Алроса».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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