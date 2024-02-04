Происшествия Полиция объявила в розыск двух свердловчан, которым грозит до десяти лет тюрьмы. Фото 05 февраля 2024 в 05:23 Размер текста - 17 + Силовики предупредили, что разыскиваемые могут находиться в Качканаре Фото: Анна Майорова © URA.RU Полиция Каменска-Уральского (Свердловская область) объявила в розыск Дениса Степаненко и Алексея Корьякина, каждому из которых грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в сообществе «МО МВД России „Каменск-Уральский“» соцсети «ВКонтакте». «Денис Степаненко 1982 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Алексей Корьякин (Смертин) 1990 года рождения обвиняется в преступлении, предусмотренным пунктом „Б“ частью четвертой статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)», — сказано в сообщении. Каждое из преступлений подразумевает наказание до десяти лет лишения свободы. Разыскиваемые могут также находиться в Качканаре. Сообщить информацию о Степаненко и Корьякине можно по телефонам: 8(3439)32-23-15 или 8(999)562-84-41. Полиция Каменска-Уральского объявила в розыск Дениса Степаненко Фото: сообщество «МО МВД России „Каменск-Уральский“» соцсети «ВКонтакте» Алексей Корьякин (Смертин) может находиться в Качканаре Фото: сообщество «МО МВД России „Каменск-Уральский“» соцсети «ВКонтакте» Полиция Каменска-Уральского (Свердловская область) объявила в розыск Дениса Степаненко и Алексея Корьякина, каждому из которых грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в сообществе «МО МВД России „Каменск-Уральский“» соцсети «ВКонтакте». «Денис Степаненко 1982 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Алексей Корьякин (Смертин) 1990 года рождения обвиняется в преступлении, предусмотренным пунктом „Б“ частью четвертой статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)», — сказано в сообщении. Каждое из преступлений подразумевает наказание до десяти лет лишения свободы. Разыскиваемые могут также находиться в Качканаре. Сообщить информацию о Степаненко и Корьякине можно по телефонам: 8(3439)32-23-15 или 8(999)562-84-41. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям