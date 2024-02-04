04 февраля 2024
03 февраля 2024

Полиция объявила в розыск двух свердловчан, которым грозит до десяти лет тюрьмы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики предупредили, что разыскиваемые могут находиться в Качканаре Фото:

Полиция Каменска-Уральского (Свердловская область) объявила в розыск Дениса Степаненко и Алексея Корьякина, каждому из которых грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в сообществе «МО МВД России „Каменск-Уральский“» соцсети «ВКонтакте».

«Денис Степаненко 1982 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Алексей Корьякин (Смертин) 1990 года рождения обвиняется в преступлении, предусмотренным пунктом „Б“ частью четвертой статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)», — сказано в сообщении. Каждое из преступлений подразумевает наказание до десяти лет лишения свободы.

Разыскиваемые могут также находиться в Качканаре. Сообщить информацию о Степаненко и Корьякине можно по телефонам: 8(3439)32-23-15 или 8(999)562-84-41.

Полиция Каменска-Уральского объявила в розыск Дениса Степаненко
Полиция Каменска-Уральского объявила в розыск Дениса Степаненко
Фото:
Алексей Корьякин (Смертин) может находиться в Качканаре
Алексей Корьякин (Смертин) может находиться в Качканаре
Фото:

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Полиция Каменска-Уральского (Свердловская область) объявила в розыск Дениса Степаненко и Алексея Корьякина, каждому из которых грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в сообществе «МО МВД России „Каменск-Уральский“» соцсети «ВКонтакте». «Денис Степаненко 1982 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Алексей Корьякин (Смертин) 1990 года рождения обвиняется в преступлении, предусмотренным пунктом „Б“ частью четвертой статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере)», — сказано в сообщении. Каждое из преступлений подразумевает наказание до десяти лет лишения свободы. Разыскиваемые могут также находиться в Качканаре. Сообщить информацию о Степаненко и Корьякине можно по телефонам: 8(3439)32-23-15 или 8(999)562-84-41.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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