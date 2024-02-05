«Самый крутой в мире диктатор» выиграл президентские выборы

Найиб Букеле выиграл президентские выборы в Сальвадоре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Букеле набрал 85% голосов на президентских выборах в Сальвадоре Фото:

Лидер Сальвадора Найиб Букеле, который в шутку называет себя «самым крутым диктатором в мире», сообщил о своей победе на выборах президента в стране. Результат составил 85% голосов. При этом его партия «Новые идеи» получила 58 из 60 мест в Законодательной ассамблее, согласно результатам выборов. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

«По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов, и получаем минимум 58 из 60 депутатов в [Законодательной] ассамблее», — написал Букеле в соцсети. Он отметил, что такой результат является рекордом в истории мировой демократии.

На данный момент информация о подсчете голосов с избирательных участков обрабатывается в Верховном избирательном трибунале. Оглашение результатов продет в ближайшее время. По данным исследовательской компанией CID Gallup, Букеле набирает 87% голосов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер Сальвадора Найиб Букеле, который в шутку называет себя «самым крутым диктатором в мире», сообщил о своей победе на выборах президента в стране. Результат составил 85% голосов. При этом его партия «Новые идеи» получила 58 из 60 мест в Законодательной ассамблее, согласно результатам выборов. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter). «По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов, и получаем минимум 58 из 60 депутатов в [Законодательной] ассамблее», — написал Букеле в соцсети. Он отметил, что такой результат является рекордом в истории мировой демократии. На данный момент информация о подсчете голосов с избирательных участков обрабатывается в Верховном избирательном трибунале. Оглашение результатов продет в ближайшее время. По данным исследовательской компанией CID Gallup, Букеле набирает 87% голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...