«Самый крутой в мире диктатор» выиграл президентские выборы

Найиб Букеле выиграл президентские выборы в Сальвадоре

05 февраля 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

Букеле набрал 85% голосов на президентских выборах в Сальвадоре Фото: Zuma/TASS Лидер Сальвадора Найиб Букеле, который в шутку называет себя «самым крутым диктатором в мире», сообщил о своей победе на выборах президента в стране. Результат составил 85% голосов. При этом его партия «Новые идеи» получила 58 из 60 мест в Законодательной ассамблее, согласно результатам выборов. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter). «По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов, и получаем минимум 58 из 60 депутатов в [Законодательной] ассамблее», — написал Букеле в соцсети . Он отметил, что такой результат является рекордом в истории мировой демократии. На данный момент информация о подсчете голосов с избирательных участков обрабатывается в Верховном избирательном трибунале. Оглашение результатов продет в ближайшее время. По данным исследовательской компанией CID Gallup, Букеле набирает 87% голосов.

Лидер Сальвадора Найиб Букеле, который в шутку называет себя «самым крутым диктатором в мире», сообщил о своей победе на выборах президента в стране. Результат составил 85% голосов. При этом его партия «Новые идеи» получила 58 из 60 мест в Законодательной ассамблее, согласно результатам выборов. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter). «По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов, и получаем минимум 58 из 60 депутатов в [Законодательной] ассамблее», — написал Букеле в соцсети. Он отметил, что такой результат является рекордом в истории мировой демократии. На данный момент информация о подсчете голосов с избирательных участков обрабатывается в Верховном избирательном трибунале. Оглашение результатов продет в ближайшее время. По данным исследовательской компанией CID Gallup, Букеле набирает 87% голосов.