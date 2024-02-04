В Тюмени сломалось приложение для отслеживания маршрутов автобусов

Невозможно отследить, где едет нужный автобус и когда он прибудет на остановку
В Тюмени перестал работать сервис «Тюменский транспорт», который показывает маршрут движения автобусов в режиме реального времени. О массовом сбое URA.RU сообщили в информационно-справочной службе «Тюменьгортранс».
«Сервис по отслеживанию движения автобусов в данный момент недоступен. Причина в массовом сбое», — рассказали URA.RU в справочной.
При этом в компании не смогли подсказать, когда будут устранены неполадки — сроки неизвестны. На момент публикации материала увидеть, в какой точке находится тот или иной автобус, невозможно ни на сайте, ни в приложении.
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