04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Тюмени сломалось приложение для отслеживания маршрутов автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, ожидание транспорта, мужчина с телефоном, телефон в руке
Невозможно отследить, где едет нужный автобус и когда он прибудет на остановку Фото:

В Тюмени перестал работать сервис «Тюменский транспорт», который показывает маршрут движения автобусов в режиме реального времени. О массовом сбое URA.RU сообщили в информационно-справочной службе «Тюменьгортранс».

«Сервис по отслеживанию движения автобусов в данный момент недоступен. Причина в массовом сбое», — рассказали URA.RU в справочной.

При этом в компании не смогли подсказать, когда будут устранены неполадки — сроки неизвестны. На момент публикации материала увидеть, в какой точке находится тот или иной автобус, невозможно ни на сайте, ни в приложении.

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В Тюмени перестал работать сервис «Тюменский транспорт», который показывает маршрут движения автобусов в режиме реального времени. О массовом сбое URA.RU сообщили в информационно-справочной службе «Тюменьгортранс». «Сервис по отслеживанию движения автобусов в данный момент недоступен. Причина в массовом сбое», — рассказали URA.RU в справочной. При этом в компании не смогли подсказать, когда будут устранены неполадки — сроки неизвестны. На момент публикации материала увидеть, в какой точке находится тот или иной автобус, невозможно ни на сайте, ни в приложении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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