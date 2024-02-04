Тюменка попыталась убить мужа ударом ножа в спину

Ссора мужа и жены окончилась покушением на убийство
В Тюмени во время ссоры супругов жена схватила нож и ударила им в спину мужа, который пытался уйти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
«Жительница Тюмени обвиняется в покушении на убийство своего супруга. Ночью 3 февраля между нетрезвыми мужем и женой случилась ссора. 33-летняя обвиняемая взяла нож, выбежала на лестничную клетку и нанесла уходящему супругу удар в спину», — рассказали в пресс-службе.
Разделаться с мужчиной тюменке не удалось: очевидцы происшествия вызвали ему скорую помощь и пострадавшего спасли. Сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу.
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