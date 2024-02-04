04 февраля 2024
03 февраля 2024

Тюменка попыталась убить мужа ударом ножа в спину

© Служба новостей «URA.RU»
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Ссора мужа и жены окончилась покушением на убийство Фото:

В Тюмени во время ссоры супругов жена схватила нож и ударила им в спину мужа, который пытался уйти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«Жительница Тюмени обвиняется в покушении на убийство своего супруга. Ночью 3 февраля между нетрезвыми мужем и женой случилась ссора. 33-летняя обвиняемая взяла нож, выбежала на лестничную клетку и нанесла уходящему супругу удар в спину», — рассказали в пресс-службе.

Разделаться с мужчиной тюменке не удалось: очевидцы происшествия вызвали ему скорую помощь и пострадавшего спасли. Сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу.

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В Тюмени во время ссоры супругов жена схватила нож и ударила им в спину мужа, который пытался уйти. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. «Жительница Тюмени обвиняется в покушении на убийство своего супруга. Ночью 3 февраля между нетрезвыми мужем и женой случилась ссора. 33-летняя обвиняемая взяла нож, выбежала на лестничную клетку и нанесла уходящему супругу удар в спину», — рассказали в пресс-службе. Разделаться с мужчиной тюменке не удалось: очевидцы происшествия вызвали ему скорую помощь и пострадавшего спасли. Сейчас решается вопрос о заключении женщины под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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