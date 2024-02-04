04 февраля 2024
03 февраля 2024

Бюджетные расходы Ямала выросли на четверть

Аналитики отмечают существенный рост расходов в бюджете ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Бюджет". Москва, экономика, бюджет
Бюджет Ямала к январю 2024 года исполнен в объемах 395 млрд 319 млн рублей Фото:

По итогам исполнения бюджета за 2023 год ЯНАО вошел в перечень регионов с приростом расходов в размере 25 процентов в соотношении с предыдущим годом, следует из данных, приведенных аналитиками АКРА. В этом же списке — ХМАО и Краснодарский край.

«У пяти субъектов (Краснодарский край, ХМАО, Смоленская область, ЯНАО, Адыгея) прирост расходов составил около четверти и более. Только в 11 субъектах расходная часть бюджета по итогам минувшего года снизилась, следует из расчетов АКРА», — сообщают аналитики агентства. Данные опубликованы на сайте АКРА.

Расходная часть бюджета округа растет быстрее доходной. Как сообщил агентству URA.RU эксперт АКРА Илья Цыпкин, бюджет Ямала к январю 2024 года исполнен в объемах 395 млрд 319 млн рублей. Прирост расходной части составил 25% по сравнению с предыдущим годом, когда исполнение бюджета отмечено в объемах 366 млрд 350 млн рублей.

В законе «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» расходы на текущий год в ЯНАО предусмотрены в размерах 389,626 млрд рублей, дефицит предполагается 47,053 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа вырос за год в десять раз и на первое января 2024 года составил 10 млрд 271 млн рублей. Основная сумма долга — девять млрд 990 млн рублей — это обязательства по государственным гарантиям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогам исполнения бюджета за 2023 год ЯНАО вошел в перечень регионов с приростом расходов в размере 25 процентов в соотношении с предыдущим годом, следует из данных, приведенных аналитиками АКРА. В этом же списке — ХМАО и Краснодарский край. «У пяти субъектов (Краснодарский край, ХМАО, Смоленская область, ЯНАО, Адыгея) прирост расходов составил около четверти и более. Только в 11 субъектах расходная часть бюджета по итогам минувшего года снизилась, следует из расчетов АКРА», — сообщают аналитики агентства. Данные опубликованы на сайте АКРА. Расходная часть бюджета округа растет быстрее доходной. Как сообщил агентству URA.RU эксперт АКРА Илья Цыпкин, бюджет Ямала к январю 2024 года исполнен в объемах 395 млрд 319 млн рублей. Прирост расходной части составил 25% по сравнению с предыдущим годом, когда исполнение бюджета отмечено в объемах 366 млрд 350 млн рублей. В законе «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» расходы на текущий год в ЯНАО предусмотрены в размерах 389,626 млрд рублей, дефицит предполагается 47,053 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа вырос за год в десять раз и на первое января 2024 года составил 10 млрд 271 млн рублей. Основная сумма долга — девять млрд 990 млн рублей — это обязательства по государственным гарантиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...