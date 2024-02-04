Бюджетные расходы Ямала выросли на четверть

Аналитики отмечают существенный рост расходов в бюджете ЯНАО

05 февраля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Бюджет Ямала к январю 2024 года исполнен в объемах 395 млрд 319 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам исполнения бюджета за 2023 год ЯНАО вошел в перечень регионов с приростом расходов в размере 25 процентов в соотношении с предыдущим годом, следует из данных, приведенных аналитиками АКРА. В этом же списке — ХМАО и Краснодарский край. «У пяти субъектов (Краснодарский край, ХМАО, Смоленская область, ЯНАО, Адыгея) прирост расходов составил около четверти и более. Только в 11 субъектах расходная часть бюджета по итогам минувшего года снизилась, следует из расчетов АКРА», — сообщают аналитики агентства. Данные опубликованы на сайте АКРА. Расходная часть бюджета округа растет быстрее доходной. Как сообщил агентству URA.RU эксперт АКРА Илья Цыпкин, бюджет Ямала к январю 2024 года исполнен в объемах 395 млрд 319 млн рублей. Прирост расходной части составил 25% по сравнению с предыдущим годом, когда исполнение бюджета отмечено в объемах 366 млрд 350 млн рублей. В законе «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» расходы на текущий год в ЯНАО предусмотрены в размерах 389,626 млрд рублей, дефицит предполагается 47,053 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа вырос за год в десять раз и на первое января 2024 года составил 10 млрд 271 млн рублей. Основная сумма долга — девять млрд 990 млн рублей — это обязательства по государственным гарантиям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По итогам исполнения бюджета за 2023 год ЯНАО вошел в перечень регионов с приростом расходов в размере 25 процентов в соотношении с предыдущим годом, следует из данных, приведенных аналитиками АКРА. В этом же списке — ХМАО и Краснодарский край. «У пяти субъектов (Краснодарский край, ХМАО, Смоленская область, ЯНАО, Адыгея) прирост расходов составил около четверти и более. Только в 11 субъектах расходная часть бюджета по итогам минувшего года снизилась, следует из расчетов АКРА», — сообщают аналитики агентства. Данные опубликованы на сайте АКРА. Расходная часть бюджета округа растет быстрее доходной. Как сообщил агентству URA.RU эксперт АКРА Илья Цыпкин, бюджет Ямала к январю 2024 года исполнен в объемах 395 млрд 319 млн рублей. Прирост расходной части составил 25% по сравнению с предыдущим годом, когда исполнение бюджета отмечено в объемах 366 млрд 350 млн рублей. В законе «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» расходы на текущий год в ЯНАО предусмотрены в размерах 389,626 млрд рублей, дефицит предполагается 47,053 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа вырос за год в десять раз и на первое января 2024 года составил 10 млрд 271 млн рублей. Основная сумма долга — девять млрд 990 млн рублей — это обязательства по государственным гарантиям.