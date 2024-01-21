В ЯНАО выросла сумма государственного долга

Объем непрямых долговых обязательств Ямала составляет почти 10 млрд рублей

22 января 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Предоставление госгарантий позволит ЯНАО построить детсад и школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа вырос за год в десять раз и на первое января составил 10 млрд 271 млн рублей. Основная сумма долга — девять млрд 990 млн рублей — это обязательства по государственным гарантиям, следует из данных, опубликованных на сайте окружного департамента финансов. По состоянию на первое января 2024 года объем государственного долга ЯНАО составил 10 млрд 271 млн 835 тысяч рублей. Основные долговые обязательства Ямала крайне скромны — это ценные бумаги на сумму 23 тысячи рублей и небольшой бюджетный кредит на сумму 281 млн 767 тысяч рублей. Объем непрямых долговых обязательств — девять млрд 990 млн 045 тысяч рублей — связан с государственными гарантиями округа, сообщается на сайте департамента финансов ЯНАО. Как пояснили агентству в департаменте финансов, законом об окружном бюджете на 2023 год предусмотрено предоставление государственных гарантий для реализации инвестиционных проектов по строительству социальной инфраструктуры. «В конце года была предоставлена третья гарантия, поэтому объем госдолга ЯНАО в виде государственных гарантий увеличился», — пояснили агентству в департаменте финансов. Предоставление госгарантий позволит региону построить детский сад и школы в трех муниципалитетах Ямала. Бюджетный кредит на сумму 281, 767 тысяч рублей был необходим округу для приобретения автобусов для нужд Нового Уренгоя. Банковских кредитов и иных непогашенных долговых обязательств у региона нет. Облигационные выпуски не размещались. Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году доходы окружного бюджета составят 342,6 миллиарда рублей, а расходы — 389,6 миллиарда рублей. Проект окружного бюджета сформирован с дефицитом, но при этом бюджет сбалансирован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа вырос за год в десять раз и на первое января составил 10 млрд 271 млн рублей. Основная сумма долга — девять млрд 990 млн рублей — это обязательства по государственным гарантиям, следует из данных, опубликованных на сайте окружного департамента финансов. По состоянию на первое января 2024 года объем государственного долга ЯНАО составил 10 млрд 271 млн 835 тысяч рублей. Основные долговые обязательства Ямала крайне скромны — это ценные бумаги на сумму 23 тысячи рублей и небольшой бюджетный кредит на сумму 281 млн 767 тысяч рублей. Объем непрямых долговых обязательств — девять млрд 990 млн 045 тысяч рублей — связан с государственными гарантиями округа, сообщается на сайте департамента финансов ЯНАО. Как пояснили агентству в департаменте финансов, законом об окружном бюджете на 2023 год предусмотрено предоставление государственных гарантий для реализации инвестиционных проектов по строительству социальной инфраструктуры. «В конце года была предоставлена третья гарантия, поэтому объем госдолга ЯНАО в виде государственных гарантий увеличился», — пояснили агентству в департаменте финансов. Предоставление госгарантий позволит региону построить детский сад и школы в трех муниципалитетах Ямала. Бюджетный кредит на сумму 281, 767 тысяч рублей был необходим округу для приобретения автобусов для нужд Нового Уренгоя. Банковских кредитов и иных непогашенных долговых обязательств у региона нет. Облигационные выпуски не размещались. Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году доходы окружного бюджета составят 342,6 миллиарда рублей, а расходы — 389,6 миллиарда рублей. Проект окружного бюджета сформирован с дефицитом, но при этом бюджет сбалансирован.