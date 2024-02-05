К провозке взрывчатки были причастны граждане Украины, Армении и Грузии
В Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины. Об этом сообщает Служба госбезопасности страны.
«В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов», — передает ТАСС, ссылаясь на Службу Госбезопасности страны. Отмечается, что к перевозке взрывчатого вещества были причастны граждане Армении, Грузии и Украины. В частности, за провозом стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.
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