В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж

05 февраля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

К провозке взрывчатки были причастны граждане Украины, Армении и Грузии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины. Об этом сообщает Служба госбезопасности страны. «В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов», — передает ТАСС, ссылаясь на Службу Госбезопасности страны. Отмечается, что к перевозке взрывчатого вещества были причастны граждане Армении, Грузии и Украины. В частности, за провозом стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

В Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины. Об этом сообщает Служба госбезопасности страны. «В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов», — передает ТАСС, ссылаясь на Службу Госбезопасности страны. Отмечается, что к перевозке взрывчатого вещества были причастны граждане Армении, Грузии и Украины. В частности, за провозом стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.