В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж

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Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, минирование, антитеррор, терроризм, взрывчатка, тротиловая шашка, заминировано
К провозке взрывчатки были причастны граждане Украины, Армении и Грузии Фото:

В Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины. Об этом сообщает Служба госбезопасности страны.

«В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов», — передает ТАСС, ссылаясь на Службу Госбезопасности страны. Отмечается, что к перевозке взрывчатого вещества были причастны граждане Армении, Грузии и Украины. В частности, за провозом стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

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В Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины. Об этом сообщает Служба госбезопасности страны. «В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов», — передает ТАСС, ссылаясь на Службу Госбезопасности страны. Отмечается, что к перевозке взрывчатого вещества были причастны граждане Армении, Грузии и Украины. В частности, за провозом стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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