Врачи-онкологи рассказали, от каких видов рака чаще всего страдают пермяки

Онколог Акишина: чаще всего пермяки страдают от рака простаты и молочной железы

05 февраля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Своевременное обращение к врачу поможет выявить заболевание на ранней стадии Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае в 2023 году наиболее распространенным онкологическим заболеванием у женщин являлся рак молочной железы. Мужчины же чаще всего страдали от рака предстательной железы. Об этом сегодня на брифинге рассказали пермские врачи-онкологи. «У женщин на первом месте превалирует рак молочной железы. У мужчин в 2023 году на первое место вместо рака легкого вышел рак предстательной железы. При этом люди стали к себе относиться более внимательно, а также стали чаще выявлять заболевания на ранней стадии», — сообщила на брифинге главный врач Пермского онкодиспансера Зинаида Акишина. В числе мер профилактики онкологических заболеваний врачи называют бережное отношение к своему здоровью и регулярное прохождение диспансеризации. Чтобы снизить риски возникновения рака кожи, медики советуют соблюдать гигиену загара и не находиться длительное время под прямым воздействием солнечных лучей. При малейших подозрениях на онкологию необходимо обратиться к специалисту, который сможет выявить рак на ранней стадии и назначить лечение. Врачи добавили, что в 2023 году в дневном стационаре Пермского онкоцентра пролечились 12 тысяч человек.

В Пермском крае в 2023 году наиболее распространенным онкологическим заболеванием у женщин являлся рак молочной железы. Мужчины же чаще всего страдали от рака предстательной железы. Об этом сегодня на брифинге рассказали пермские врачи-онкологи. «У женщин на первом месте превалирует рак молочной железы. У мужчин в 2023 году на первое место вместо рака легкого вышел рак предстательной железы. При этом люди стали к себе относиться более внимательно, а также стали чаще выявлять заболевания на ранней стадии», — сообщила на брифинге главный врач Пермского онкодиспансера Зинаида Акишина. В числе мер профилактики онкологических заболеваний врачи называют бережное отношение к своему здоровью и регулярное прохождение диспансеризации. Чтобы снизить риски возникновения рака кожи, медики советуют соблюдать гигиену загара и не находиться длительное время под прямым воздействием солнечных лучей. При малейших подозрениях на онкологию необходимо обратиться к специалисту, который сможет выявить рак на ранней стадии и назначить лечение. Врачи добавили, что в 2023 году в дневном стационаре Пермского онкоцентра пролечились 12 тысяч человек.