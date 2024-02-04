04 февраля 2024

Врачи-онкологи рассказали, от каких видов рака чаще всего страдают пермяки

Онколог Акишина: чаще всего пермяки страдают от рака простаты и молочной железы
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, рентген, медицина, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, медицинские исследования
Своевременное обращение к врачу поможет выявить заболевание на ранней стадии Фото:

В Пермском крае в 2023 году наиболее распространенным онкологическим заболеванием у женщин являлся рак молочной железы. Мужчины же чаще всего страдали от рака предстательной железы. Об этом сегодня на брифинге рассказали пермские врачи-онкологи.

«У женщин на первом месте превалирует рак молочной железы. У мужчин в 2023 году на первое место вместо рака легкого вышел рак предстательной железы. При этом люди стали к себе относиться более внимательно, а также стали чаще выявлять заболевания на ранней стадии», — сообщила на брифинге главный врач Пермского онкодиспансера Зинаида Акишина.

В числе мер профилактики онкологических заболеваний врачи называют бережное отношение к своему здоровью и регулярное прохождение диспансеризации. Чтобы снизить риски возникновения рака кожи, медики советуют соблюдать гигиену загара и не находиться длительное время под прямым воздействием солнечных лучей. При малейших подозрениях на онкологию необходимо обратиться к специалисту, который сможет выявить рак на ранней стадии и назначить лечение. Врачи добавили, что в 2023 году в дневном стационаре Пермского онкоцентра пролечились 12 тысяч человек.

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В Пермском крае в 2023 году наиболее распространенным онкологическим заболеванием у женщин являлся рак молочной железы. Мужчины же чаще всего страдали от рака предстательной железы. Об этом сегодня на брифинге рассказали пермские врачи-онкологи. «У женщин на первом месте превалирует рак молочной железы. У мужчин в 2023 году на первое место вместо рака легкого вышел рак предстательной железы. При этом люди стали к себе относиться более внимательно, а также стали чаще выявлять заболевания на ранней стадии», — сообщила на брифинге главный врач Пермского онкодиспансера Зинаида Акишина. В числе мер профилактики онкологических заболеваний врачи называют бережное отношение к своему здоровью и регулярное прохождение диспансеризации. Чтобы снизить риски возникновения рака кожи, медики советуют соблюдать гигиену загара и не находиться длительное время под прямым воздействием солнечных лучей. При малейших подозрениях на онкологию необходимо обратиться к специалисту, который сможет выявить рак на ранней стадии и назначить лечение. Врачи добавили, что в 2023 году в дневном стационаре Пермского онкоцентра пролечились 12 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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