Курганская поликлиника похвасталась новым врачом-хирургом. Фото

Хирург Зяблов перешел на работу в поликлинику Кургана

05 февраля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Хирург Анатолий Зяблов приступил к работе в поликлинике №2 Кургана Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской поликлинике №2 приступил к работе врач-хирург Анатолий Зяблов. Об этом сообщается в группе поликлиники во «ВКонтакте». «В Государственное бюджетное учреждение „Курганская поликлиника №2“ принят на работу в поликлиническое отделение по адресу г. Курган, ул. Карельцева, д. 54. врач-хирург Зяблов Анатолий Николаевич», — говорится в сообщении поликлиники. По данным портала poliklinika45, специалист принимает пациентов с 8:30 до 14:30. Зяблов в 2012 году окончил ФГБОУ «Тюменский ГМУ» по специальности «Лечебное дело», в 2013 году интернатуру по специальности «Хирургия». Ранее работал врачом-хирургом в Курганской областной клинической больнице, в отделении гнойной хирургии. Имеет несколько положительных отзывов пациентов на медицинских порталах. В Курганской поликлинике №2 приступил к работе врач-хирург с 12-летним стажем Анатолий Зяблов, который ранее работал в Курганской областной клинической больнице фото: Курганская поликлиника №2, https://vk.com/gbukp2

В Курганской поликлинике №2 приступил к работе врач-хирург Анатолий Зяблов. Об этом сообщается в группе поликлиники во «ВКонтакте». «В Государственное бюджетное учреждение „Курганская поликлиника №2“ принят на работу в поликлиническое отделение по адресу г. Курган, ул. Карельцева, д. 54. врач-хирург Зяблов Анатолий Николаевич», — говорится в сообщении поликлиники. По данным портала poliklinika45, специалист принимает пациентов с 8:30 до 14:30. Зяблов в 2012 году окончил ФГБОУ «Тюменский ГМУ» по специальности «Лечебное дело», в 2013 году интернатуру по специальности «Хирургия». Ранее работал врачом-хирургом в Курганской областной клинической больнице, в отделении гнойной хирургии. Имеет несколько положительных отзывов пациентов на медицинских порталах.