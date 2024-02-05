Курганская поликлиника похвасталась новым врачом-хирургом. Фото

Хирург Зяблов перешел на работу в поликлинику Кургана
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, каталка, медбрат, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, каталка больничная, лечащий врач
Хирург Анатолий Зяблов приступил к работе в поликлинике №2 Кургана Фото:

В Курганской поликлинике №2 приступил к работе врач-хирург Анатолий Зяблов. Об этом сообщается в группе поликлиники во «ВКонтакте».

«В Государственное бюджетное учреждение „Курганская поликлиника №2“ принят на работу в поликлиническое отделение по адресу г. Курган, ул. Карельцева, д. 54. врач-хирург Зяблов Анатолий Николаевич», — говорится в сообщении поликлиники. По данным портала poliklinika45, специалист принимает пациентов с 8:30 до 14:30.

Зяблов в 2012 году окончил ФГБОУ «Тюменский ГМУ» по специальности «Лечебное дело», в 2013 году интернатуру по специальности «Хирургия». Ранее работал врачом-хирургом в Курганской областной клинической больнице, в отделении гнойной хирургии. Имеет несколько положительных отзывов пациентов на медицинских порталах.

В Курганской поликлинике №2 приступил к работе врач-хирург с 12-летним стажем Анатолий Зяблов, который ранее работал в Курганской областной клинической больнице
В Курганской поликлинике №2 приступил к работе врач-хирург с 12-летним стажем Анатолий Зяблов, который ранее работал в Курганской областной клинической больнице

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В Курганской поликлинике №2 приступил к работе врач-хирург Анатолий Зяблов. Об этом сообщается в группе поликлиники во «ВКонтакте». «В Государственное бюджетное учреждение „Курганская поликлиника №2“ принят на работу в поликлиническое отделение по адресу г. Курган, ул. Карельцева, д. 54. врач-хирург Зяблов Анатолий Николаевич», — говорится в сообщении поликлиники. По данным портала poliklinika45, специалист принимает пациентов с 8:30 до 14:30. Зяблов в 2012 году окончил ФГБОУ «Тюменский ГМУ» по специальности «Лечебное дело», в 2013 году интернатуру по специальности «Хирургия». Ранее работал врачом-хирургом в Курганской областной клинической больнице, в отделении гнойной хирургии. Имеет несколько положительных отзывов пациентов на медицинских порталах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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