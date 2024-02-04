04 февраля 2024

В Перми банда, в которую входили несовершеннолетние, избила мужчину до смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, подростки, парк, парни, офники
Всех членов банды приговорили к шести годам лишения свободы Фото:

В городе Лысьва (Пермский край) банда из троих человек избила 60-летнего мужчину. Двое нападавших были младше 18 лет. Вся компания находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«В утреннее время 16 августа 2023 года трое жителей Пермского края, двое из которых несовершеннолетние, нанесли множественные удары руками и ногами по различным частям тела жителю г. Лысьва. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Суд признал нападавших виновными в смерти лысьвенца. Каждому назначили шесть лет лишения свободы. Несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а взрослый член банды — в колонии строгого режима.

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В городе Лысьва (Пермский край) банда из троих человек избила 60-летнего мужчину. Двое нападавших были младше 18 лет. Вся компания находилась в состоянии алкогольного опьянения. «В утреннее время 16 августа 2023 года трое жителей Пермского края, двое из которых несовершеннолетние, нанесли множественные удары руками и ногами по различным частям тела жителю г. Лысьва. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. Суд признал нападавших виновными в смерти лысьвенца. Каждому назначили шесть лет лишения свободы. Несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии, а взрослый член банды — в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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