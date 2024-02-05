Пермь стала лидером страны по количеству современных трамваев и обогнала Москву

05 февраля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

В Перми 53 современных трамвая Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермь стала лидером по количеству трамваев 71-911ЕМ «Львенок». В краевой столице числится 53 таких вагона, в то время как в Москве их только 40. Об этом сообщает сайт transphoto.org. «Пермь. Всего подвижных составов — 53 штуки. Действующих подвижных составов — 50 штук. Москва. Всего подвижных составов — 40 штук. Действующих подвижных составов — 39 штук», — сказано на сайте. На третьем месте по количеству современных трамваем идет Ульяновск. Здесь насчитывают 29 подвижных составов. Из низ эксплуатируют только 16. Также Пермь по итогам третьего квартала 2023 года стала лидером рейтинга городов по качеству общественного транспорта, который составила компания Simetra. Транспорт оценивали по критериям: физическая и ценовая доступность, функциональность, комфорт и удобство, безопасность. Пермь набрала высшую оценку в стране — 77,6 баллов. На втором месте оказался Новокузнецк — 76,2 балла. Тройку лидеров замыкает Екатеринбург — 3 балла.

Пермь стала лидером по количеству трамваев 71-911ЕМ «Львенок». В краевой столице числится 53 таких вагона, в то время как в Москве их только 40. Об этом сообщает сайт transphoto.org. «Пермь. Всего подвижных составов — 53 штуки. Действующих подвижных составов — 50 штук. Москва. Всего подвижных составов — 40 штук. Действующих подвижных составов — 39 штук», — сказано на сайте. На третьем месте по количеству современных трамваем идет Ульяновск. Здесь насчитывают 29 подвижных составов. Из низ эксплуатируют только 16. Также Пермь по итогам третьего квартала 2023 года стала лидером рейтинга городов по качеству общественного транспорта, который составила компания Simetra. Транспорт оценивали по критериям: физическая и ценовая доступность, функциональность, комфорт и удобство, безопасность. Пермь набрала высшую оценку в стране — 77,6 баллов. На втором месте оказался Новокузнецк — 76,2 балла. Тройку лидеров замыкает Екатеринбург — 3 балла.