05 февраля 2024

Прокуратура проверит обстоятельства посадки в Саранске самолета с фигуристами

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Обстоятельства посадки в Саранске самолета из Москвы проверит Рузаевская транспортная прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве.

«По предварительным данным 05 февраля 2024 года в вечернее время пассажирский самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, при осуществлении рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве уточнили, что по итогам проверки примет меры реагирования. Известно, что после ЧП в аэропорт выехал Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов. На данный момент все пассажиры самолета доставлены в здание аэропорта.

Аэропорт Саранска временно закрыли на прием и вылет самолетов после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В Росавиации сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Известно, что на борту находились известные тренеры фигурного катания.

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Обстоятельства посадки в Саранске самолета из Москвы проверит Рузаевская транспортная прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве. «По предварительным данным 05 февраля 2024 года в вечернее время пассажирский самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, при осуществлении рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве уточнили, что по итогам проверки примет меры реагирования. Известно, что после ЧП в аэропорт выехал Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов. На данный момент все пассажиры самолета доставлены в здание аэропорта. Аэропорт Саранска временно закрыли на прием и вылет самолетов после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В Росавиации сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Известно, что на борту находились известные тренеры фигурного катания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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