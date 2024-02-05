Прокуратура проверит обстоятельства посадки в Саранске самолета с фигуристами

05 февраля 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Обстоятельства посадки в Саранске самолета из Москвы проверит Рузаевская транспортная прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве. «По предварительным данным 05 февраля 2024 года в вечернее время пассажирский самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, при осуществлении рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве уточнили, что по итогам проверки примет меры реагирования. Известно, что после ЧП в аэропорт выехал Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов. На данный момент все пассажиры самолета доставлены в здание аэропорта. Аэропорт Саранска временно закрыли на прием и вылет самолетов после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В Росавиации сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Известно, что на борту находились известные тренеры фигурного катания.

Обстоятельства посадки в Саранске самолета из Москвы проверит Рузаевская транспортная прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве. «По предварительным данным 05 февраля 2024 года в вечернее время пассажирский самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, при осуществлении рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве уточнили, что по итогам проверки примет меры реагирования. Известно, что после ЧП в аэропорт выехал Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов. На данный момент все пассажиры самолета доставлены в здание аэропорта. Аэропорт Саранска временно закрыли на прием и вылет самолетов после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В Росавиации сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Известно, что на борту находились известные тренеры фигурного катания.