Курганские власти анонсировали ремонт очередного проблемного дома

Глава ЖКХ Медведев: в Кургане отремонтируют дом по улице Бажова, 67

06 февраля 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Роман Медведев будет контролировать ремонт проблемного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев встретился с жителями проблемного дома по улице Бажова, 67. По словам Медведева, этот дом является одним из самых тяжелых, а поэтому его ремонт будет оставаться на постоянном контроле департамента. «Сети отопления, горячей воды и канализации очень изношены. Осенью из-за порывов на внутридомовой системе отопления пришлось несколько раз запускать дом. УК при запуске и при устранении порывов заменила около 120 метров трубы, но этого недостаточно — требуется полная замена», — приводят слова Медведева в telegram-канале администрации Кургана. Глава ЖКХ подчеркнул, что дом по улице Бажова, 67 — один из самых тяжелых, поэтому его ремонт будет оставаться на контроле департамента. Работы начнутся с замены инженерных сетей, после чего начнется замена электропроводки и текущий ремонт подъездов на первом этаже и помещений общего пользования. Ранее первым в ремонтную программу УК «Прометей» в Кургане вошел дом по улице Машиностроителей, 11. В нем будут заменены канализация, водоснабжение, электроснабжение и система отопления. После завершения откачки воды из подвала подрядчик приступит к ремонту инженерных сетей. В настоящее время уже начат ремонт электроснабжения.

Глава департамента ЖКХ Кургана Роман Медведев встретился с жителями проблемного дома по улице Бажова, 67. По словам Медведева, этот дом является одним из самых тяжелых, а поэтому его ремонт будет оставаться на постоянном контроле департамента. «Сети отопления, горячей воды и канализации очень изношены. Осенью из-за порывов на внутридомовой системе отопления пришлось несколько раз запускать дом. УК при запуске и при устранении порывов заменила около 120 метров трубы, но этого недостаточно — требуется полная замена», — приводят слова Медведева в telegram-канале администрации Кургана. Глава ЖКХ подчеркнул, что дом по улице Бажова, 67 — один из самых тяжелых, поэтому его ремонт будет оставаться на контроле департамента. Работы начнутся с замены инженерных сетей, после чего начнется замена электропроводки и текущий ремонт подъездов на первом этаже и помещений общего пользования. Ранее первым в ремонтную программу УК «Прометей» в Кургане вошел дом по улице Машиностроителей, 11. В нем будут заменены канализация, водоснабжение, электроснабжение и система отопления. После завершения откачки воды из подвала подрядчик приступит к ремонту инженерных сетей. В настоящее время уже начат ремонт электроснабжения.