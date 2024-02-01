01 февраля 2024

Курганские власти рассказали, какой из проблемных домов отремонтируют первым

Глава ЖКХ Медведев: первым в Кургане отремонтируют дом по улице Машиностроителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , многоэтажка, недвижимость, квартира, ипотека, дом
Проблемный дом отремонтируют первым (архивное фото) Фото:

Первым в ремонтную программу управляющей компании «Прометей» в Кургане вошел дом по улице Машиностроителей, 11. В нем будут полностью заменены канализация, водоснабжение, система отопления и электроснабжение, рассказал глава департамента ЖКХ Роман Медведев.

«Дом по улице Машиностроителей, 11 вошел первым в ремонтную программу этого года. Он один из самых проблемных в городе, его система отопления крайне изношена, поэтому каждый раз дом тяжело заходит в отопительный сезон. Также в капитальном ремонте нуждаются канализация, электропроводка и водоснабжение», — рассказал Медведев. Его слова приводят в telegram-канале мэрии Кургана.

Ремонт будет проводить ООО «Дирекция Курганстрой». На данный момент из подвала откачивают воду, временно на доме ограничили водоснабжение и отопление, организовав подвоз воды для жителей. После завершения откачки подрядчик приступит к ремонту инженерных сетей. В настоящее время уже начат ремонт электроснабжения.

Ранее Роман Медведев выезжал на совещание с представителями обслуживающих организаций в аварийном доме по улице Глинки, 18. В здании произошел порыв, а изношенные сети невозможно отремонтировать из-за долгов жителей в размере 1,6 миллиона рублей.

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Первым в ремонтную программу управляющей компании «Прометей» в Кургане вошел дом по улице Машиностроителей, 11. В нем будут полностью заменены канализация, водоснабжение, система отопления и электроснабжение, рассказал глава департамента ЖКХ Роман Медведев. «Дом по улице Машиностроителей, 11 вошел первым в ремонтную программу этого года. Он один из самых проблемных в городе, его система отопления крайне изношена, поэтому каждый раз дом тяжело заходит в отопительный сезон. Также в капитальном ремонте нуждаются канализация, электропроводка и водоснабжение», — рассказал Медведев. Его слова приводят в telegram-канале мэрии Кургана. Ремонт будет проводить ООО «Дирекция Курганстрой». На данный момент из подвала откачивают воду, временно на доме ограничили водоснабжение и отопление, организовав подвоз воды для жителей. После завершения откачки подрядчик приступит к ремонту инженерных сетей. В настоящее время уже начат ремонт электроснабжения. Ранее Роман Медведев выезжал на совещание с представителями обслуживающих организаций в аварийном доме по улице Глинки, 18. В здании произошел порыв, а изношенные сети невозможно отремонтировать из-за долгов жителей в размере 1,6 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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