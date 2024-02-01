Курганские власти рассказали, какой из проблемных домов отремонтируют первым

Глава ЖКХ Медведев: первым в Кургане отремонтируют дом по улице Машиностроителей

Проблемный дом отремонтируют первым (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первым в ремонтную программу управляющей компании «Прометей» в Кургане вошел дом по улице Машиностроителей, 11. В нем будут полностью заменены канализация, водоснабжение, система отопления и электроснабжение, рассказал глава департамента ЖКХ Роман Медведев.

«Дом по улице Машиностроителей, 11 вошел первым в ремонтную программу этого года. Он один из самых проблемных в городе, его система отопления крайне изношена, поэтому каждый раз дом тяжело заходит в отопительный сезон. Также в капитальном ремонте нуждаются канализация, электропроводка и водоснабжение», — рассказал Медведев. Его слова приводят в telegram-канале мэрии Кургана.

Ремонт будет проводить ООО «Дирекция Курганстрой». На данный момент из подвала откачивают воду, временно на доме ограничили водоснабжение и отопление, организовав подвоз воды для жителей. После завершения откачки подрядчик приступит к ремонту инженерных сетей. В настоящее время уже начат ремонт электроснабжения.

Ранее Роман Медведев выезжал на совещание с представителями обслуживающих организаций в аварийном доме по улице Глинки, 18. В здании произошел порыв, а изношенные сети невозможно отремонтировать из-за долгов жителей в размере 1,6 миллиона рублей.