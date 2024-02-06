В соцсетях расходится фейк о том, что россияне не обязаны платить за вывоз мусора

Утилизационный сбор не освобождает россиян от платы за вывоз мусора
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, мусор, бак, пакет, отходы, мусорка
Потребители обязаны платить за вывоз отходов Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В сети распространяется информация, что платить за вывоз мусора не нужно, так как утилизационный сбор уже оплачен производителями. Однако региональный оператор по обращению с ТКО в Ханты-Мансийском автономном округе «Югра-Экология» опроверг эти данные. Агентство URA.RU реализует проект по опровержению фейков вместе с «Лапша Медиа».

«Читайте закон №89-ФЗ. Там черным по-белому написано, что утилизация ТБО лежит на производителях и импортерах товаров и упаковок, которые отчисляют государству „Утилизационный сбор“ (тот же налог), из этих денег государство обязано оплачивать региональным операторам сбор и утилизацию ТБО», — пишут пользователи соцсетей.

Утилизационный сбор никак не затрагивает физические лица, под него попадают лишь отдельные товары (сейчас это транспортные средства, в будущем в список может добавиться электроника). Но пока, по мнению «Югры-Экологии», система не работает в полной мере. «Во-первых, утилизационный сбор касается только отходов, которые можно переработать, а это не 100% мусора. Во-вторых, не все фракции ТКО на сегодняшний день внесены в реестр по утилизационному сбору», — прокомментировали в компании.

Там отметили, что по 89 федеральному закону (который и упоминается в постах на эту тему), а также другим правовым документам физлица, юрлица и ИП обязаны заключить договор с региональным оператором по работе с ТКО и платить за вывоз мусора. За жителей многоквартирного дома соглашение заключает управляющая компания или ТСЖ, а сами физлица платят по квитанции за коммунальные услуги.

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В сети распространяется информация, что платить за вывоз мусора не нужно, так как утилизационный сбор уже оплачен производителями. Однако региональный оператор по обращению с ТКО в Ханты-Мансийском автономном округе «Югра-Экология» опроверг эти данные. Агентство URA.RU реализует проект по опровержению фейков вместе с «Лапша Медиа». «Читайте закон №89-ФЗ. Там черным по-белому написано, что утилизация ТБО лежит на производителях и импортерах товаров и упаковок, которые отчисляют государству „Утилизационный сбор“ (тот же налог), из этих денег государство обязано оплачивать региональным операторам сбор и утилизацию ТБО», — пишут пользователи соцсетей. Утилизационный сбор никак не затрагивает физические лица, под него попадают лишь отдельные товары (сейчас это транспортные средства, в будущем в список может добавиться электроника). Но пока, по мнению «Югры-Экологии», система не работает в полной мере. «Во-первых, утилизационный сбор касается только отходов, которые можно переработать, а это не 100% мусора. Во-вторых, не все фракции ТКО на сегодняшний день внесены в реестр по утилизационному сбору», — прокомментировали в компании. Там отметили, что по 89 федеральному закону (который и упоминается в постах на эту тему), а также другим правовым документам физлица, юрлица и ИП обязаны заключить договор с региональным оператором по работе с ТКО и платить за вывоз мусора. За жителей многоквартирного дома соглашение заключает управляющая компания или ТСЖ, а сами физлица платят по квитанции за коммунальные услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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