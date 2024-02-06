В соцсетях расходится фейк о том, что россияне не обязаны платить за вывоз мусора

Утилизационный сбор не освобождает россиян от платы за вывоз мусора

06 февраля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Потребители обязаны платить за вывоз отходов Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В сети распространяется информация, что платить за вывоз мусора не нужно, так как утилизационный сбор уже оплачен производителями. Однако региональный оператор по обращению с ТКО в Ханты-Мансийском автономном округе «Югра-Экология» опроверг эти данные. Агентство URA.RU реализует проект по опровержению фейков вместе с «Лапша Медиа». «Читайте закон №89-ФЗ. Там черным по-белому написано, что утилизация ТБО лежит на производителях и импортерах товаров и упаковок, которые отчисляют государству „Утилизационный сбор“ (тот же налог), из этих денег государство обязано оплачивать региональным операторам сбор и утилизацию ТБО», — пишут пользователи соцсетей. Утилизационный сбор никак не затрагивает физические лица, под него попадают лишь отдельные товары (сейчас это транспортные средства, в будущем в список может добавиться электроника). Но пока, по мнению «Югры-Экологии», система не работает в полной мере. «Во-первых, утилизационный сбор касается только отходов, которые можно переработать, а это не 100% мусора. Во-вторых, не все фракции ТКО на сегодняшний день внесены в реестр по утилизационному сбору», — прокомментировали в компании. Там отметили, что по 89 федеральному закону (который и упоминается в постах на эту тему), а также другим правовым документам физлица, юрлица и ИП обязаны заключить договор с региональным оператором по работе с ТКО и платить за вывоз мусора. За жителей многоквартирного дома соглашение заключает управляющая компания или ТСЖ, а сами физлица платят по квитанции за коммунальные услуги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сети распространяется информация, что платить за вывоз мусора не нужно, так как утилизационный сбор уже оплачен производителями. Однако региональный оператор по обращению с ТКО в Ханты-Мансийском автономном округе «Югра-Экология» опроверг эти данные. Агентство URA.RU реализует проект по опровержению фейков вместе с «Лапша Медиа». «Читайте закон №89-ФЗ. Там черным по-белому написано, что утилизация ТБО лежит на производителях и импортерах товаров и упаковок, которые отчисляют государству „Утилизационный сбор“ (тот же налог), из этих денег государство обязано оплачивать региональным операторам сбор и утилизацию ТБО», — пишут пользователи соцсетей. Утилизационный сбор никак не затрагивает физические лица, под него попадают лишь отдельные товары (сейчас это транспортные средства, в будущем в список может добавиться электроника). Но пока, по мнению «Югры-Экологии», система не работает в полной мере. «Во-первых, утилизационный сбор касается только отходов, которые можно переработать, а это не 100% мусора. Во-вторых, не все фракции ТКО на сегодняшний день внесены в реестр по утилизационному сбору», — прокомментировали в компании. Там отметили, что по 89 федеральному закону (который и упоминается в постах на эту тему), а также другим правовым документам физлица, юрлица и ИП обязаны заключить договор с региональным оператором по работе с ТКО и платить за вывоз мусора. За жителей многоквартирного дома соглашение заключает управляющая компания или ТСЖ, а сами физлица платят по квитанции за коммунальные услуги.