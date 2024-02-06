В больнице Кунгура умерла 12-летняя девочка, у которой врач пропустил пневмонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больница. Челябинск, реанимобиль, 03, медицина, детская реанимация, скорая помошь
Когда ребенка привезли в больницу, врачи не давали долгосрочных прогнозов Фото:

В Кунгуре 1 февраля скончалась 12-летняя девочка. У нее 28 января поднялась температура, а через пять дней она умерла в больнице. У нее обнаружили двустороннюю пневмонию, которую пропустил участковый врач.

«Привезли ее в реанимацию в Кунгуре у нас. И через какое-то время у нее остановка сердца раз, остановка сердца два. Ее подключили к искусственному дыхательному аппарату. Состояние крайне тяжелое», — рассказала 59.ru мама девочки. Врачи дважды пытались запустить сердце девочки, но не смогли.

Мама ребенка говорит, что ОРВИ заболели также и две других ее младших дочери. После того, как старшую экстренно госпитализировали на скорой помощи, участковый педиатр пришла домой проверить их состояние. Папа девочки, которая тогда была в реанимации, спросил, как она слушала легкие ребенка. А та ответила, что «не прослушала, не смогла прослушать».

Мама обещает привлечь врачей к ответственности. «Мы будем, конечно, судиться. Я это так не оставлю, у меня теперь ее нет. Надо прослушивать все, я же не могу сама прослушать свою дочь, я не доктор», — отметила она. В пресс-службе минздрава заявили, что сейчас идет проверка по факту случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что на станции в Кунгуре в поезде «Москва-Чита» умерла семимесячная девочка. У нее был грипп.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунгуре 1 февраля скончалась 12-летняя девочка. У нее 28 января поднялась температура, а через пять дней она умерла в больнице. У нее обнаружили двустороннюю пневмонию, которую пропустил участковый врач. «Привезли ее в реанимацию в Кунгуре у нас. И через какое-то время у нее остановка сердца раз, остановка сердца два. Ее подключили к искусственному дыхательному аппарату. Состояние крайне тяжелое», — рассказала 59.ru мама девочки. Врачи дважды пытались запустить сердце девочки, но не смогли. Мама ребенка говорит, что ОРВИ заболели также и две других ее младших дочери. После того, как старшую экстренно госпитализировали на скорой помощи, участковый педиатр пришла домой проверить их состояние. Папа девочки, которая тогда была в реанимации, спросил, как она слушала легкие ребенка. А та ответила, что «не прослушала, не смогла прослушать». Мама обещает привлечь врачей к ответственности. «Мы будем, конечно, судиться. Я это так не оставлю, у меня теперь ее нет. Надо прослушивать все, я же не могу сама прослушать свою дочь, я не доктор», — отметила она. В пресс-службе минздрава заявили, что сейчас идет проверка по факту случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что на станции в Кунгуре в поезде «Москва-Чита» умерла семимесячная девочка. У нее был грипп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...