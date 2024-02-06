В больнице Кунгура умерла 12-летняя девочка, у которой врач пропустил пневмонию

06 февраля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Когда ребенка привезли в больницу, врачи не давали долгосрочных прогнозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунгуре 1 февраля скончалась 12-летняя девочка. У нее 28 января поднялась температура, а через пять дней она умерла в больнице. У нее обнаружили двустороннюю пневмонию, которую пропустил участковый врач. «Привезли ее в реанимацию в Кунгуре у нас. И через какое-то время у нее остановка сердца раз, остановка сердца два. Ее подключили к искусственному дыхательному аппарату. Состояние крайне тяжелое», — рассказала 59.ru мама девочки. Врачи дважды пытались запустить сердце девочки, но не смогли. Мама ребенка говорит, что ОРВИ заболели также и две других ее младших дочери. После того, как старшую экстренно госпитализировали на скорой помощи, участковый педиатр пришла домой проверить их состояние. Папа девочки, которая тогда была в реанимации, спросил, как она слушала легкие ребенка. А та ответила, что «не прослушала, не смогла прослушать». Мама обещает привлечь врачей к ответственности. «Мы будем, конечно, судиться. Я это так не оставлю, у меня теперь ее нет. Надо прослушивать все, я же не могу сама прослушать свою дочь, я не доктор», — отметила она. В пресс-службе минздрава заявили, что сейчас идет проверка по факту случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что на станции в Кунгуре в поезде «Москва-Чита» умерла семимесячная девочка. У нее был грипп. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кунгуре 1 февраля скончалась 12-летняя девочка. У нее 28 января поднялась температура, а через пять дней она умерла в больнице. У нее обнаружили двустороннюю пневмонию, которую пропустил участковый врач. «Привезли ее в реанимацию в Кунгуре у нас. И через какое-то время у нее остановка сердца раз, остановка сердца два. Ее подключили к искусственному дыхательному аппарату. Состояние крайне тяжелое», — рассказала 59.ru мама девочки. Врачи дважды пытались запустить сердце девочки, но не смогли. Мама ребенка говорит, что ОРВИ заболели также и две других ее младших дочери. После того, как старшую экстренно госпитализировали на скорой помощи, участковый педиатр пришла домой проверить их состояние. Папа девочки, которая тогда была в реанимации, спросил, как она слушала легкие ребенка. А та ответила, что «не прослушала, не смогла прослушать». Мама обещает привлечь врачей к ответственности. «Мы будем, конечно, судиться. Я это так не оставлю, у меня теперь ее нет. Надо прослушивать все, я же не могу сама прослушать свою дочь, я не доктор», — отметила она. В пресс-службе минздрава заявили, что сейчас идет проверка по факту случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что на станции в Кунгуре в поезде «Москва-Чита» умерла семимесячная девочка. У нее был грипп.