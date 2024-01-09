09 января 2024

Пермская транспортная прокуратура проконтролирует проверку смерти младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны
Прокуратура взяла на контроль ход проверки Фото:

Пермской транспортной прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проверки по факту смерти семимесячной девочки в поезде Москва — Чита. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«На контроль поставлены ход и результаты проверки. Будет дана оценка соблюдению работниками поезда санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита. На станции в Кунгуре медики скорой помощи пытались спасти ее, но не успели. Пермские врачи обнаружили у ребенка грипп.

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Пермской транспортной прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проверки по факту смерти семимесячной девочки в поезде Москва — Чита. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На контроль поставлены ход и результаты проверки. Будет дана оценка соблюдению работниками поезда санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита. На станции в Кунгуре медики скорой помощи пытались спасти ее, но не успели. Пермские врачи обнаружили у ребенка грипп.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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