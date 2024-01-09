Пермская транспортная прокуратура проконтролирует проверку смерти младенца

Прокуратура взяла на контроль ход проверки
Пермской транспортной прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проверки по факту смерти семимесячной девочки в поезде Москва — Чита. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«На контроль поставлены ход и результаты проверки. Будет дана оценка соблюдению работниками поезда санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита. На станции в Кунгуре медики скорой помощи пытались спасти ее, но не успели. Пермские врачи обнаружили у ребенка грипп.
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