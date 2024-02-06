Активист из ЯНАО судится с окружным избиркомом

В избиркоме подтвердили, что Сергей Воронов постоянно дезорганизует работу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Член участкового избиркома из ЯНАО Сергей Воронов обратился в Верховный суд с требованием повысить выплаты за участие в проекте «ИнформУИК». Политик при этом утверждает, что 9 тысяч рублей — слишком низкая плата за 20-дневный обход избирателей. Источники в ямальском избиркоме говорят, что Воронов известен эксцентричными выходками и стремится не выстроить работу участковых комиссий, а нарушить ее.

«То, что он называет, 9 тысяч — это фиксированная сумма, которая идет обходчику, но там предусмотрен и коэффициент. Если он выполнил свою работу качественно и в срок — это еще 13,5 тысячи» — рассказали собеседники в ямальском избиркоме.

Реготделение КПРФ в лице руководителя Елены Кукушкиной решило не поддерживать активиста: «Мы посылаем членов комиссии защищать права граждан, а не зарабатывать деньги. В связи с этим Воронова мы не поддерживаем», — заключила руководитель ямальских коммунистов.

Судебные изыскания губкинского политика не ограничились выборами президента. Воронов также требует признать недействительным установленный порядок выплат в период подготовки и проведения предстоящих выборов депутатов Госдумы.

Ранее URA.RU рассказывало о выдвижении в ТИК Ноябрьска Ефрата Рамазанова, получившего право решающего голоса. Нынешнего руководителя горкома в кампании 2021 года обвиняли в попытке помешать выборам.