Коммунисты ЯНАО добились продвижения партийца в избиркоме Ноябрьска

05 февраля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Коммунист Ефрат Рамазанов получил место пост с правом решающего голоса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель городского отделения КПРФ по Ноябрьску (ЯНАО) Ефрат Рамазанов получил членство с правом решающего голоса в горизбиркоме. По словам источников URA.RU, карьерный виток партийца, известного своим противостоянием с избиркомом на выборах 2021 года — итог договоренностей главы реготделения партии Елены Кукушкиной с внутриполом Ноябрьска. «Принято решение назначить членом Территориальной избирательной комиссии г. Ноябрьска с правом решающего голоса Рамазанова Ефрата Нибиюллаховича», — говорится в сообщении на сайте избиркома ЯНАО. Уточняется, что в состав избиркома Рамазанов был выдвинут в ТИК от КПРФ. Источники агентства при этом указывают, что выдвижение Рамазанова стало результатом достигнутых договоренностей реготделения КПРФ с внутриполитическим блоком. «Еще в 2021 году оппозиционно настроенный коммунист начал противостояние с избиркомом Ноябрьска, после чего к партийцам в городе относились крайне настороженно. Однако после назначения Рамазанова первым секретарем городского комитета обеим сторонам пришлось договариваться о сотрудничестве», — рассказали собеседники. «У нас в местных отделениях процесс избрания новых секретарей. Он уже идет не первый год. И для того, чтобы знать работу не только агитационно-пропагандистскую, но и организационную в плане выборных кампаний, изучения избирательного законодательства, новые первые секретари входят в состав ТИКов», — прокомментировала ситуацию первый секретарь ямальского окружком Елена Кукушкина. По ее словам, подобная практика уже действует в соседнем Муравленко, где в состав ТИК в 2022 году вошел Олег Цуркан. Назначение Рамазанова — аналогичная возможность «видеть ситуацию на выборах не с отдельного избирательного участка, иметь полную картину по городу». Ефрат Рамазанов приобрел медийную известность во время выборов в Тюменскую областную думу в 2021 году. В январе этого года он был назначен первым секретарем ноябрьского отделения КПРФ, с тех пор политик отличился в попытках наладить отношения с местными властями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель городского отделения КПРФ по Ноябрьску (ЯНАО) Ефрат Рамазанов получил членство с правом решающего голоса в горизбиркоме. По словам источников URA.RU, карьерный виток партийца, известного своим противостоянием с избиркомом на выборах 2021 года — итог договоренностей главы реготделения партии Елены Кукушкиной с внутриполом Ноябрьска. «Принято решение назначить членом Территориальной избирательной комиссии г. Ноябрьска с правом решающего голоса Рамазанова Ефрата Нибиюллаховича», — говорится в сообщении на сайте избиркома ЯНАО. Уточняется, что в состав избиркома Рамазанов был выдвинут в ТИК от КПРФ. Источники агентства при этом указывают, что выдвижение Рамазанова стало результатом достигнутых договоренностей реготделения КПРФ с внутриполитическим блоком. «Еще в 2021 году оппозиционно настроенный коммунист начал противостояние с избиркомом Ноябрьска, после чего к партийцам в городе относились крайне настороженно. Однако после назначения Рамазанова первым секретарем городского комитета обеим сторонам пришлось договариваться о сотрудничестве», — рассказали собеседники. «У нас в местных отделениях процесс избрания новых секретарей. Он уже идет не первый год. И для того, чтобы знать работу не только агитационно-пропагандистскую, но и организационную в плане выборных кампаний, изучения избирательного законодательства, новые первые секретари входят в состав ТИКов», — прокомментировала ситуацию первый секретарь ямальского окружком Елена Кукушкина. По ее словам, подобная практика уже действует в соседнем Муравленко, где в состав ТИК в 2022 году вошел Олег Цуркан. Назначение Рамазанова — аналогичная возможность «видеть ситуацию на выборах не с отдельного избирательного участка, иметь полную картину по городу». Ефрат Рамазанов приобрел медийную известность во время выборов в Тюменскую областную думу в 2021 году. В январе этого года он был назначен первым секретарем ноябрьского отделения КПРФ, с тех пор политик отличился в попытках наладить отношения с местными властями.