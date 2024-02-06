Текслер раздаст по 70 тысяч рублей лучшим челябинским главам малых городов и сел

06 февраля 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер объявил конкурс среди глав поселений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о проведении конкурса среди глав городских и сельских поселений в 2024 году, за победу в котором будет вручена премия в 70 тысяч рублей. Постановление на эту тему опубликовано 6 февраля на интернет-портале официальных правовых актов. «Постановляю: провести конкурс „Лучший глава поселения Челябинской области“ в период с февраля по апрель 2024 года. Победителям в каждой категории номинации конкурса вручаются дипломы губернатора и денежное вознаграждение: за первое место в размере 70 тысяч рублей, за второе — 50 тысяч рублей, за третье — 30 тысяч рублей», — говорится в документе. Конкурс будет проводиться по двум номинациям, в каждой из которых по две категории. В первой должны соревноваться мэры малых городов и поселков городского типа с населением свыше 10 тысяч человек и мэры, на чьих территориях меньше 10 тысяч жителей. Вторая номинация предназначена для сельских глав. Первая категория для сел, где проживает более 1,5 тысяч человек, вторая — где живет меньше. Главы, пожелавшие принять участие в конкурсе, должны подать до 25 февраля заявки и заполнить специальные анкеты. Они также обязаны представить материалы о своих муниципалитетах с цифрами и презентациями. Информация должна быть достоверной и актуальной. Конкурс будет проходить в несколько этапов. Сначала комиссия рассмотрит материалы, отберет лучшие и вызовет глав в Челябинске, где состоится заключительный очный этап. Итоги конкурса подведут 31 марта. Конкурсную комиссию возглавил вице-губернатор Анатолий Векшин, отвечающий за внутреннюю политику в регионе. Подобный конкурс проводился и в 2023 году. Тогда премии были ниже. За первое место платили 35 тысяч, за второе — 25 тысяч, за третье — 15 тысяч рублей. В этом году вознаграждения увеличены в два раза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о проведении конкурса среди глав городских и сельских поселений в 2024 году, за победу в котором будет вручена премия в 70 тысяч рублей. Постановление на эту тему опубликовано 6 февраля на интернет-портале официальных правовых актов. «Постановляю: провести конкурс „Лучший глава поселения Челябинской области“ в период с февраля по апрель 2024 года. Победителям в каждой категории номинации конкурса вручаются дипломы губернатора и денежное вознаграждение: за первое место в размере 70 тысяч рублей, за второе — 50 тысяч рублей, за третье — 30 тысяч рублей», — говорится в документе. Конкурс будет проводиться по двум номинациям, в каждой из которых по две категории. В первой должны соревноваться мэры малых городов и поселков городского типа с населением свыше 10 тысяч человек и мэры, на чьих территориях меньше 10 тысяч жителей. Вторая номинация предназначена для сельских глав. Первая категория для сел, где проживает более 1,5 тысяч человек, вторая — где живет меньше. Главы, пожелавшие принять участие в конкурсе, должны подать до 25 февраля заявки и заполнить специальные анкеты. Они также обязаны представить материалы о своих муниципалитетах с цифрами и презентациями. Информация должна быть достоверной и актуальной. Конкурс будет проходить в несколько этапов. Сначала комиссия рассмотрит материалы, отберет лучшие и вызовет глав в Челябинске, где состоится заключительный очный этап. Итоги конкурса подведут 31 марта. Конкурсную комиссию возглавил вице-губернатор Анатолий Векшин, отвечающий за внутреннюю политику в регионе. Подобный конкурс проводился и в 2023 году. Тогда премии были ниже. За первое место платили 35 тысяч, за второе — 25 тысяч, за третье — 15 тысяч рублей. В этом году вознаграждения увеличены в два раза.