Совфед одобрил закон о заморозке трудовых контрактов мобилизованных

Совфед одобрил закон, сохраняющий должность мобилизованных госслужащих
Совет Федерации одобрил законопроект о заморозке трудовых контрактов госслужащих, которых мобилизовали. Также, согласно закону, должности служащих будут сохранены.
«Совет Федерации одобрил закон о приостановке срочных контрактов мобилизованных госслужащих», — передает ТАСС итоги голосования на пленарном заседании Совфеда. Уточняется, что за госслужащими будут сохранены их должности.
На данный момент контракт госслужащего расторгается если срок его действия истекает во время прохождения военной службы. Также нет гарантий, что сохранится его рабочее место.
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