Песков раскрыл детали интервью Карлсона с Путиным

Разговор Владимира Путина и Такера Карлсона проходил лично, подчеркнул Дмитрий Песков
Разговор между американским журналистом Такером Карлсоном и российским лидером Владимиром Путиным проходил лично. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, была личная встреча», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он обозначил, что об остальных деталях будет известно позже.
По предварительным слухам интервью может быть опубликовано уже 8 февраля. Интервью Карлсон анонсировал разговор с российским президентом еще этой ночью.
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