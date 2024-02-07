Песков раскрыл детали интервью Карлсона с Путиным

Песков подчеркнул, что разговор Путина и Карлсона проходил лично
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Разговор Владимира Путина и Такера Карлсона проходил лично, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Разговор между американским журналистом Такером Карлсоном и российским лидером Владимиром Путиным проходил лично. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, была личная встреча», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он обозначил, что об остальных деталях будет известно позже.

По предварительным слухам интервью может быть опубликовано уже 8 февраля. Интервью Карлсон анонсировал разговор с российским президентом еще этой ночью.

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Разговор между американским журналистом Такером Карлсоном и российским лидером Владимиром Путиным проходил лично. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, была личная встреча», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он обозначил, что об остальных деталях будет известно позже. По предварительным слухам интервью может быть опубликовано уже 8 февраля. Интервью Карлсон анонсировал разговор с российским президентом еще этой ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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