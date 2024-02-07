Шумков рассказал, чего боялся пять лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вспомнил, что ощущал, когда только стал главой региона. Он отметил, что боялся занимать такую должность. Об этом Шумков сообщил на праздновании дня рождения области, передает корреспондент URA.RU.

«Проезжая регион, понял, что такая ситуация везде, за что ни возьмись. Сейчас, когда спрашивают, что я чувствовал, когда начинал такую большую работу. Боялся. Как любой нормальный человек», — поделился губернатор Шумков.

Отмечается, что губернатор возглавил Курганскую область около пяти лет назад. Вспоминая то время, Шумков сообщил, что, принимая дела, он анализировал ситуацию в регионе и общался с большим количеством людей, чтобы понять, какие сферы требуют первоочередного внимания.

Ранее URA.RU писало, что Шумков вместе с чиновниками пришел на празднование дня рождения региона. На мероприятии также прошло награждение участников спецоперации, работников завода и почетных граждан.