Губернатор Шумков открыл праздник ко дню рождения Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вместе с чиновниками пришли на празднование Дня рождения региона. Мероприятие проходит в областной филармонии. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«С любовью, уважением и пониманием. Если мы научимся благодарить тех, кто есть, кто учит наших детей, строит наши улицы и дороги, кто работает на заводах, печет хлеб, то жизнь станет еще лучше, чище и добрее», — с такими словами Шумков выступил перед курганцами.

На мероприятие пришел заместители губернатора: Андрей Алексеев, Сергей Гаврин и Станислав Носков. Также пришел председатель областной думы Дмитрий Фролов. Среди пришедших на мероприятие и управляющая делами мэрии Кургана Елена Суржук, директор департамента экономического развития Владимир Ковалев, а также руководитель управления культуры Наталья Гончаренко.

На празднике также были семьи участников специальной военной операции, которым губернатор вручил награды. Награды вручили и сотрудникам завода «Курганприбор» за заслуги перед Отечеством. На мероприятии также вручили благодарность президента России Путина сотруднице Росгосстраха. Перед началом празднования посетителям предложили познакомиться с интерактивными досками. Также курганцам показали мастер-класс по пеленанию новорожденных.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к курганцам в день рождения области, рассказав о достижениях и поблагодарив горожан за их труд. Также курганские высокопоставленные политики поздравили регион с днем рождения. Слова для Курганской области сказали сенатор Муратов, председатель облдумы Фролов.