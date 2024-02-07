В Перми участковые раскрыли, в какие дни опаснее всего ходить по улицам

В Перми злоумышленники выбирают для совершения преступлений пятницу

Участковые отчитались о преступности в Дзержинском районе Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Дзержинском районе Перми в 2023 году преступления чаще всего совершались по пятницам, а также четвергам и воскресеньям. Эту информацию указали в своих информационно-аналитических записках участковые уполномоченные полиции. Документы опубликованы на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Так, в отчете лейтенанта полиции Ульяны Кудашевой (обслуживает территорию мкр. «Светлый») отмечается, что наиболее криминогенной улицей на ее участке является Малкова.

«Наиболее криминогенные места на обслуживаемой территории: ул. Малкова. Наибольшее количество преступлений совершено в период с 24:00 до 8:00. По дням совершения преступлений наиболее криминогенным является пятница», — указала в отчете Кудашева. На территории микрорайона «Железнодорожный», который обслуживает участковый уполномоченный полиции Наталья Зорина, преступления, как правило, также совершаются по пятницам. Капитан полиции отметила, что чаще всего преступники действуют с 8:00 до 18:00 часов.

Капитан полиции Александр Леонтьев (обслуживает территорию мкр. «Железнодорожный) в своем отчете отмечает, на его участке преступления чаще всего совершаются с 18:00 до 24:00 часов. Наиболее криминогенными днями недели являются четверг и воскресенье, а опаснее всего находиться на проспекте Парковый. Среди причин совершения преступлений и административных правонарушений, помимо прочего, указаны безучастие граждан в оказании помощи полиции и плохая освещенность улиц.

URA.RU ранее рассказывало, что Дзержинский район занимает второе место в Перми по количеству совершенных преступлений. За 10 месяцев 2023 года в указанном районе совершено 2156 преступлений. Антилидером по этому показателю стал Свердловский район, где за тот же период произошло 3640 преступлений.