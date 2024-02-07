Залужный проигнорировал заседание Рады, несмотря на приглашение

Главком ВСУ Валерий Залужный не пришел на заседание Верховной рады Украины, где был принят в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. Об этом сообщила украинский депутат Ирина Геращенко. По ее словам, Залужный был приглашен на заседание.
«Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя ОП (Офис президента — прим. URA.RU) хотели именно на него переложить презентацию проекта», — сообщила Геращенко. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале. По словам депутата, законопроект об ужесточении мобилизации представлял министр обороны Украины Рустем Умеров.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый документ о мобилизации спровоцирует раскол внутри страны, передает телеканал 360.
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