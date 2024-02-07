Залужный проигнорировал заседание Рады, несмотря на приглашение

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Зеленский и компания. stock, залужный валерий, stock
Валерия Залужного ожидал Офис президента Украины на заседании Фото:

Главком ВСУ Валерий Залужный не пришел на заседание Верховной рады Украины, где был принят в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. Об этом сообщила украинский депутат Ирина Геращенко. По ее словам, Залужный был приглашен на заседание.

«Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя ОП (Офис президента — прим. URA.RU) хотели именно на него переложить презентацию проекта», — сообщила Геращенко. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале. По словам депутата, законопроект об ужесточении мобилизации представлял министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый документ о мобилизации спровоцирует раскол внутри страны, передает телеканал 360.

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Главком ВСУ Валерий Залужный не пришел на заседание Верховной рады Украины, где был принят в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. Об этом сообщила украинский депутат Ирина Геращенко. По ее словам, Залужный был приглашен на заседание. «Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя ОП (Офис президента — прим. URA.RU) хотели именно на него переложить презентацию проекта», — сообщила Геращенко. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале. По словам депутата, законопроект об ужесточении мобилизации представлял министр обороны Украины Рустем Умеров. Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый документ о мобилизации спровоцирует раскол внутри страны, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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