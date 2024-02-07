В мире Украина Украинская рада приняла закон об ужесточении мобилизации 07 февраля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + За законопроект проголосовало 243 депутата Фото: Официальный сайт президента Украины Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко. Законопроект предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов до запрета на управление авто и блокировки банковских счетов. «Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243», — сообщил Гончаренко. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Он отметил, что еще должно состояться второе чтение, в проект будут внесены правки. Гончаренко выступил против документа. Ранее Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней до 13 мая, передает телеканал 360. «За» проголосовали 335 депутатов, не голосовали 20 человек. Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко. Законопроект предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов до запрета на управление авто и блокировки банковских счетов. «Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За — 243», — сообщил Гончаренко. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Он отметил, что еще должно состояться второе чтение, в проект будут внесены правки. Гончаренко выступил против документа. Ранее Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней до 13 мая, передает телеканал 360. «За» проголосовали 335 депутатов, не голосовали 20 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям