Тюменцев призвали жаловаться на опасные сосульки

В Тюмени жителям угрожает опасность из-за сосулек и снега на крышах
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, сосульки, зима, мороз, холод, сосули
Перепады погоды приводят к образованию опасных сосулек Фото:

Жители Тюмени могут пожаловаться на сосульки и опасные скопление снега на крышах в Единый центр оперативного реагирования и на портал «Тюмень — наш дом». Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии.

«Резкое потепление, обильный липкий снег, а также перепады температуры воздуха приводят к образованию на крышах и козырьках зданий снежных навесов, наледи и сосулек. Они представляют угрозу жизни и имуществу тюменцев. Сообщить о сосульках и угрозе схода снега с кровли можно на портал „Тюмень — наш дом“ (в категорию „Сосульки на крыше“), а также по телефону Единого центра оперативного реагирования — 45-15-20», — рассказали в администрации Тюмени.

Там также уточнили, что убирать кровли многоквартирных домов должны управляющие компании. В офисных зданиях, торговых центрах, магазинах и других учреждениях за это отвечают собственники и арендаторы. Контроль за своевременностью этих работ ведут квартальные инспекторы при службах заказчика по благоустройству управ.

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Жители Тюмени могут пожаловаться на сосульки и опасные скопление снега на крышах в Единый центр оперативного реагирования и на портал «Тюмень — наш дом». Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии. «Резкое потепление, обильный липкий снег, а также перепады температуры воздуха приводят к образованию на крышах и козырьках зданий снежных навесов, наледи и сосулек. Они представляют угрозу жизни и имуществу тюменцев. Сообщить о сосульках и угрозе схода снега с кровли можно на портал „Тюмень — наш дом“ (в категорию „Сосульки на крыше“), а также по телефону Единого центра оперативного реагирования — 45-15-20», — рассказали в администрации Тюмени. Там также уточнили, что убирать кровли многоквартирных домов должны управляющие компании. В офисных зданиях, торговых центрах, магазинах и других учреждениях за это отвечают собственники и арендаторы. Контроль за своевременностью этих работ ведут квартальные инспекторы при службах заказчика по благоустройству управ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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