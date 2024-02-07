Тюменцев призвали жаловаться на опасные сосульки

В Тюмени жителям угрожает опасность из-за сосулек и снега на крышах

Перепады погоды приводят к образованию опасных сосулек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Тюмени могут пожаловаться на сосульки и опасные скопление снега на крышах в Единый центр оперативного реагирования и на портал «Тюмень — наш дом». Об этом URA.RU рассказали в городской мэрии.

«Резкое потепление, обильный липкий снег, а также перепады температуры воздуха приводят к образованию на крышах и козырьках зданий снежных навесов, наледи и сосулек. Они представляют угрозу жизни и имуществу тюменцев. Сообщить о сосульках и угрозе схода снега с кровли можно на портал „Тюмень — наш дом“ (в категорию „Сосульки на крыше“), а также по телефону Единого центра оперативного реагирования — 45-15-20», — рассказали в администрации Тюмени.

Там также уточнили, что убирать кровли многоквартирных домов должны управляющие компании. В офисных зданиях, торговых центрах, магазинах и других учреждениях за это отвечают собственники и арендаторы. Контроль за своевременностью этих работ ведут квартальные инспекторы при службах заказчика по благоустройству управ.