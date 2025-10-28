Логотип РИА URA.RU
В Тюмени открыли обновленный памятник героям ВОВ на Октябрьской. Фото

28 октября 2025 в 05:59
Реконструкция памятника и благоустройство территории проведены в год 80-летия Победы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на улице Октябрьской провели открытие обновленного памятного знака «Вечная слава героям, павшим за свободу Отечества» после капитальной реконструкции. В возложении цветов участвовали заместитель главы города Евгений Сорокин, ветераны, депутаты и жители района. Об этом написали на сайте тюменской городской думы.

«В год 80-летия Победы на избирательном округе Ивана Романчука по улице Октябрьской появились новые деревья и отреставрирован памятный знак. Заместитель главы города Тюмени Евгений Сорокин совместно с ветеранами, депутатом гордумы Иваном Романчуком, представителями ТОС „ДОК“ и жителями района почтили память героев», — пишут на сайте.

На прилегающей территории высажена аллея деревьев в память о сотруднике предприятия Владиславе Печуро. Герой погиб в зоне СВО. 

Отреставрирован памятный знак «Вечная слава героям, павшим за свободу Отечества»

Фото: сайт тюменской городской думы

