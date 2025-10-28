В Тюмени открыли обновленный памятник героям ВОВ на Октябрьской. Фото
Реконструкция памятника и благоустройство территории проведены в год 80-летия Победы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени на улице Октябрьской провели открытие обновленного памятного знака «Вечная слава героям, павшим за свободу Отечества» после капитальной реконструкции. В возложении цветов участвовали заместитель главы города Евгений Сорокин, ветераны, депутаты и жители района. Об этом написали на сайте тюменской городской думы.
«В год 80-летия Победы на избирательном округе Ивана Романчука по улице Октябрьской появились новые деревья и отреставрирован памятный знак. Заместитель главы города Тюмени Евгений Сорокин совместно с ветеранами, депутатом гордумы Иваном Романчуком, представителями ТОС „ДОК“ и жителями района почтили память героев», — пишут на сайте.
На прилегающей территории высажена аллея деревьев в память о сотруднике предприятия Владиславе Печуро. Герой погиб в зоне СВО.
Отреставрирован памятный знак «Вечная слава героям, павшим за свободу Отечества»
Фото: сайт тюменской городской думы
