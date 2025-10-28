У самой длинной улицы Тюмени появится конкурент. Карта
Протяженность дороги после всех работ составит примерно 12,5 километра
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени Мельникайте продлят с двух сторон — до улицы Щербакова и Червишевского тракта. Работы по первому участку запланированы на 2027-2029 годы, по второму — еще разрабатывается проектная документация. Об этом URA.RU рассказали в мэрии и в главном управлении строительства региона.
На участке от Дружбы до Щербакова работы пройдут в четыре этапа. На пробивку дороги потратят свыше 3,3 миллиарда рублей (в ценах на третий квартал 2023 года). При этом изъятие земель проводиться не будет, работы запланированы на 2027-2029 годы.
В сторону Червишевского тракта появится четырехполосная дорога (по две полосы в каждую стороны) протяженностью около километра. Проектная документация находится в разработке, стоимость и сроки работ неизвестны.
Сейчас протяженность Мельникайте составляет около 8,5 километра. После пробивки она может достичь примерно 12,5 километра, тем самым обогнав самую длинную улицу города Республики (11,8 километра).
Как в Тюмени продлят улицу Мельникайте
Фото: URA.RU
