Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

У самой длинной улицы Тюмени появится конкурент. Карта

В Тюмени улицу Мельникайте продлят с двух сторон
28 октября 2025 в 07:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Протяженность дороги после всех работ составит примерно 12,5 километра

Протяженность дороги после всех работ составит примерно 12,5 километра

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени Мельникайте продлят с двух сторон — до улицы Щербакова и Червишевского тракта. Работы по первому участку запланированы на 2027-2029 годы, по второму — еще разрабатывается проектная документация. Об этом URA.RU рассказали в мэрии и в главном управлении строительства региона.

На участке от Дружбы до Щербакова работы пройдут в четыре этапа. На пробивку дороги потратят свыше 3,3 миллиарда рублей (в ценах на третий квартал 2023 года). При этом изъятие земель проводиться не будет, работы запланированы на 2027-2029 годы.

В сторону Червишевского тракта появится четырехполосная дорога (по две полосы в каждую стороны) протяженностью около километра. Проектная документация находится в разработке, стоимость и сроки работ неизвестны.

Продолжение после рекламы

Сейчас протяженность Мельникайте составляет около 8,5 километра. После пробивки она может достичь примерно 12,5 километра, тем самым обогнав самую длинную улицу города Республики (11,8 километра). 

Как в Тюмени продлят улицу Мельникайте

Фото: URA.RU



 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал