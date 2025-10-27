Логотип РИА URA.RU
Тюменские компании экстренно ищут водителей и логистов перед «Черной пятницей»

28 октября 2025 в 03:30
Больше всего вырос запрос на услуги диспетчеров - почти в 3,7 раза

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюменской области перед «Черной пятницей» более чем вдвое вырос спрос на водителей грузового транспорта и логистов. Больше всего прирост наблюдается среди городских перевозок, там количество запросов на услуги диспетчеров увеличилось почти в 3,7 раза. Об этом сообщают аналитики «Авито Услуги».

«Более чем в два раза выросло количество запросов на специалистов по организации перевозок между странами. В областном центре динамика оказалась еще выше — рост спроса на логистов и диспетчеров по городским перевозкам составил почти в 3,7 раза», — указано в данных.

В исследовании сказано, что в третьем квартале 2025 года компании активно готовились к сезону доставки перед скидками. Средняя выплата водителям за подработку составляет около 78,6 тысячи рублей в месяц. В лидерах роста спроса — Саратовская и Тульская области. Динамика в обоих регионах составила +161%. 

В этом году «Черная пятница» должна начаться с 28 ноября и продлиться до 1 декабря. Скидки должны затронуть магазины по всей стране, но варьироваться в зависимости от конкретных продавцов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени студентам предлагают вакансии администратора аттракциона и флориста. Платить соискателям обещают до 3 100 рублей за смену.

