Тюменские компании экстренно ищут водителей и логистов перед «Черной пятницей»
Больше всего вырос запрос на услуги диспетчеров - почти в 3,7 раза
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тюменской области перед «Черной пятницей» более чем вдвое вырос спрос на водителей грузового транспорта и логистов. Больше всего прирост наблюдается среди городских перевозок, там количество запросов на услуги диспетчеров увеличилось почти в 3,7 раза. Об этом сообщают аналитики «Авито Услуги».
«Более чем в два раза выросло количество запросов на специалистов по организации перевозок между странами. В областном центре динамика оказалась еще выше — рост спроса на логистов и диспетчеров по городским перевозкам составил почти в 3,7 раза», — указано в данных.
В исследовании сказано, что в третьем квартале 2025 года компании активно готовились к сезону доставки перед скидками. Средняя выплата водителям за подработку составляет около 78,6 тысячи рублей в месяц. В лидерах роста спроса — Саратовская и Тульская области. Динамика в обоих регионах составила +161%.
В этом году «Черная пятница» должна начаться с 28 ноября и продлиться до 1 декабря. Скидки должны затронуть магазины по всей стране, но варьироваться в зависимости от конкретных продавцов.
