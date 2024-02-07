Свердловский психиатр заявила о необходимости запретить «Хагги Вагги»

07 февраля 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Тяга детей к «Хагги-Вагги» может означать, что ребенок подвергался насилию в семье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России необходимо запретить детские игрушки Хагги Вагги и трансформеры. Об этом заявила главный детский психиатр Свердловской области Ирина Гордеева. «Деструктивное поведение игрушки героя мультфильма, трансформера, Хагги Вагги может закрепиться у ребенка. Такие игрушки нежелательны для маленьких детей, чтобы не вызывать страх, не развивать тревогу, расстройство личности», — заявила Гордеева в программе «Акцент» на «Областном телевидении». Также, по мнению медика, если дети сами выбирают такие игрушки, это может говорить о том, что ребенок подвергается психологическому или физическому насилию в семье, а это его защитная реакция. При этом компьютерные игры не стоит запрещать, потому что они помогают справляться со стрессом.

В России необходимо запретить детские игрушки Хагги Вагги и трансформеры. Об этом заявила главный детский психиатр Свердловской области Ирина Гордеева. «Деструктивное поведение игрушки героя мультфильма, трансформера, Хагги Вагги может закрепиться у ребенка. Такие игрушки нежелательны для маленьких детей, чтобы не вызывать страх, не развивать тревогу, расстройство личности», — заявила Гордеева в программе «Акцент» на «Областном телевидении». Также, по мнению медика, если дети сами выбирают такие игрушки, это может говорить о том, что ребенок подвергается психологическому или физическому насилию в семье, а это его защитная реакция. При этом компьютерные игры не стоит запрещать, потому что они помогают справляться со стрессом.