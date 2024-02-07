Свердловский психиатр заявила о необходимости запретить «Хагги Вагги»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, хаги-ваги
Тяга детей к «Хагги-Вагги» может означать, что ребенок подвергался насилию в семье Фото:

В России необходимо запретить детские игрушки Хагги Вагги и трансформеры. Об этом заявила главный детский психиатр Свердловской области Ирина Гордеева.

«Деструктивное поведение игрушки героя мультфильма, трансформера, Хагги Вагги может закрепиться у ребенка. Такие игрушки нежелательны для маленьких детей, чтобы не вызывать страх, не развивать тревогу, расстройство личности», — заявила Гордеева в программе «Акцент» на «Областном телевидении».

Также, по мнению медика, если дети сами выбирают такие игрушки, это может говорить о том, что ребенок подвергается психологическому или физическому насилию в семье, а это его защитная реакция. При этом компьютерные игры не стоит запрещать, потому что они помогают справляться со стрессом.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России необходимо запретить детские игрушки Хагги Вагги и трансформеры. Об этом заявила главный детский психиатр Свердловской области Ирина Гордеева. «Деструктивное поведение игрушки героя мультфильма, трансформера, Хагги Вагги может закрепиться у ребенка. Такие игрушки нежелательны для маленьких детей, чтобы не вызывать страх, не развивать тревогу, расстройство личности», — заявила Гордеева в программе «Акцент» на «Областном телевидении». Также, по мнению медика, если дети сами выбирают такие игрушки, это может говорить о том, что ребенок подвергается психологическому или физическому насилию в семье, а это его защитная реакция. При этом компьютерные игры не стоит запрещать, потому что они помогают справляться со стрессом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...