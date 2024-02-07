Магазины теряют десятки миллионов от оборота на продуктах, которые покупатели съедают в зале

Аналитик Карпов: проект закона о пробе продуктов усложнит жизнь магазинам

08 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Магазины теряют до 5% от общего оборота на попробованных и неоплаченных продуктах, отметил Андрей Карпов Фото: Илья Московец © URA.RU Российские торговые сети и магазины теряют в год до 3-5% от общего оборота на продуктах, которые покупатели пробуют, но не оплачивают. А это десятки миллионов рублей, заявил в беседе с URA.RU председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил изменения в закон «О защите прав потребителей». Поправки разрешают покупателям пробовать в магазине продукты до оплаты их на кассе, но при условии, что такие товары имеют специальную упаковку, фиксированную стоимость, и за них будет внесена после соответствующая сумма. Так как сейчас в законодательстве нет ни запрета, ни разрешения на данные действия, это является причиной частых конфликтов в магазинах. «Все, что не оплачено, оно, грубо говоря, своровано и ушло в потери. И доля их заметна. Она находится в пределах 3-5% в целом от общего оборота товаров. Если взять оборот розничной торговли за 2023 год (по данным Росстата, он составил свыше 47 триллионов рублей — прим. URA.RU), разделить на два, то это будет доля продуктов питания. Выделите около 5% и получите примерный оценочный диапазон по потерям (5% — это 23 500 000 рублей)», — объяснил Андрей Карпов. По словам председателя правления РАЭРР, эти потери в итоге магазины отбивают, закладывая их в стоимость продуктов. «В зависимости от формата магазина покупатель может сейчас попробовать продукты и дальше их оплатить на кассе. Я думаю, вы сталкивались с таким, что, например, ребенку граждане давали с прилавка водичку. Но дальше все зависит от честности покупателя. Оплачивает ли он эти покупки. Потому что в итоге все равно за все платят честные покупатели. Потому что все издержки, все потери, все, что возникает у любого хозяйствующего субъекта, отражается так или иначе на цене. Потому что он не может работать в минус», — подчеркнул Карпов. По мнению собеседника агентства, узаконивание возможности пробовать в магазине продукты перед покупкой только усложнит жизнь ритейлерам. «На мой взгляд, это излишняя инициатива. Здесь было бы правильно сразу предлагать, как, например, дальше штрафовать тех, кто не оплачивает данные товары. Наверное, какие-то повышенные оплаты вводить или назначать штрафы за это дело. Если из-за такой инициативы вдруг у магазинов возрастут потери, станут покупатели больше воровать, то, соответственно, это просто дальше будет учитываться при ценообразовании», — высказал опасение он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские торговые сети и магазины теряют в год до 3-5% от общего оборота на продуктах, которые покупатели пробуют, но не оплачивают. А это десятки миллионов рублей, заявил в беседе с URA.RU председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил изменения в закон «О защите прав потребителей». Поправки разрешают покупателям пробовать в магазине продукты до оплаты их на кассе, но при условии, что такие товары имеют специальную упаковку, фиксированную стоимость, и за них будет внесена после соответствующая сумма. Так как сейчас в законодательстве нет ни запрета, ни разрешения на данные действия, это является причиной частых конфликтов в магазинах. «Все, что не оплачено, оно, грубо говоря, своровано и ушло в потери. И доля их заметна. Она находится в пределах 3-5% в целом от общего оборота товаров. Если взять оборот розничной торговли за 2023 год (по данным Росстата, он составил свыше 47 триллионов рублей — прим. URA.RU), разделить на два, то это будет доля продуктов питания. Выделите около 5% и получите примерный оценочный диапазон по потерям (5% — это 23 500 000 рублей)», — объяснил Андрей Карпов. По словам председателя правления РАЭРР, эти потери в итоге магазины отбивают, закладывая их в стоимость продуктов. «В зависимости от формата магазина покупатель может сейчас попробовать продукты и дальше их оплатить на кассе. Я думаю, вы сталкивались с таким, что, например, ребенку граждане давали с прилавка водичку. Но дальше все зависит от честности покупателя. Оплачивает ли он эти покупки. Потому что в итоге все равно за все платят честные покупатели. Потому что все издержки, все потери, все, что возникает у любого хозяйствующего субъекта, отражается так или иначе на цене. Потому что он не может работать в минус», — подчеркнул Карпов. По мнению собеседника агентства, узаконивание возможности пробовать в магазине продукты перед покупкой только усложнит жизнь ритейлерам. «На мой взгляд, это излишняя инициатива. Здесь было бы правильно сразу предлагать, как, например, дальше штрафовать тех, кто не оплачивает данные товары. Наверное, какие-то повышенные оплаты вводить или назначать штрафы за это дело. Если из-за такой инициативы вдруг у магазинов возрастут потери, станут покупатели больше воровать, то, соответственно, это просто дальше будет учитываться при ценообразовании», — высказал опасение он.