В российских магазинах хотят разрешить употребление продуктов до оплаты

Госдума РФ рассмотрит закон, разрешающий пробовать продукты до оплаты в магазине

07 февраля 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

Россиянам хотят разрешить съедать продукты, не доходя до кассы Фото: Размик Закарян © URA.RU Россиянам хотят разрешить употреблять продукты в магазине до оплаты на кассе. Соответствующий проект закона подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По мнению автора, основным условием покупки должны стать наличие упаковки и фиксированная цена. «Покупатель, беря товар с полки, выражает этим согласие с офертой и последующей оплатой на кассе. Фактически товар поступил во владение покупателя. Это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить такой товар не снимается с потребителя», — выдержку из пояснительной записки к законопроекту приводят «Известия». По действующим законам, запрета на употребление продуктов до оплаты нет. Предложение о продаже по своей сути является договор публичной оферты. Нилов отмечает, что неоднозначность трактовки действующих правил влечет за собой конфликтные ситуации между покупателями и сотрудниками магазинов. В январе в Госдуме рассматривали инициативу об обязательном внедрении в магазинах бесплатных полок с продуктами, у которых истекает срок годности. Они должны быть предназначены для пенсионеров и социально незащищенных граждан.

Россиянам хотят разрешить употреблять продукты в магазине до оплаты на кассе. Соответствующий проект закона подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По мнению автора, основным условием покупки должны стать наличие упаковки и фиксированная цена. «Покупатель, беря товар с полки, выражает этим согласие с офертой и последующей оплатой на кассе. Фактически товар поступил во владение покупателя. Это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить такой товар не снимается с потребителя», — выдержку из пояснительной записки к законопроекту приводят «Известия». По действующим законам, запрета на употребление продуктов до оплаты нет. Предложение о продаже по своей сути является договор публичной оферты. Нилов отмечает, что неоднозначность трактовки действующих правил влечет за собой конфликтные ситуации между покупателями и сотрудниками магазинов. В январе в Госдуме рассматривали инициативу об обязательном внедрении в магазинах бесплатных полок с продуктами, у которых истекает срок годности. Они должны быть предназначены для пенсионеров и социально незащищенных граждан.