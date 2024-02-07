Бизнес-омбудсмен Титов пожаловался правительству на дорогое электричество

08 февраля 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Бизнес-омбудсмена тревожит рост тарифов в Сибири и на Дальнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов пожаловался правительству РФ на дорогие электричество и тепло. В письме на имя премьера Михаила Мишустина он просит создать рабочую группу для решения этих вопросов. «Письмо о росте цен на электроэнергию для предпринимателей Титов адресовал Мишустину в середине декабря 2023 года. В нем он информирует правительство „о крайней озабоченности“ представителей бизнеса из Сибири и Дальнего Востока, где конечная цена для предпринимателей выросла на 7—14%», — публикуют «Ведомости» содержание письма со ссылкой на собственный источник. По данным бизнес-омбудсмена, рост средневзвешенного годового тарифа на тепло в указанных регионах в 2022 и 2023 годах составил 6—13%. Доля платежей в затратах компаний за электроэнергию составила от 10 до 50%. Титов также указал, что причиной роста стоимости электроэнергии стало значительное число резервируемых, но не используемых мощностей энергопринимающих устройств, снижение добычи газа и инфляция. Представители Титова и пресс-службы правительства РФ на запросы издания не ответили. Тарифы на электричество для населения в РФ регулируются и бизнес также частично оплачивает сниженные тарифы для физлиц (перекрестное субсидирование). Правительство России в конце года утвердило меры, побуждающие региональные власти перевести население на новые тарифы на электроэнергию. Обязательство будет действовать с 2024 года в случае, если власти решат увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для граждан, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов пожаловался правительству РФ на дорогие электричество и тепло. В письме на имя премьера Михаила Мишустина он просит создать рабочую группу для решения этих вопросов. «Письмо о росте цен на электроэнергию для предпринимателей Титов адресовал Мишустину в середине декабря 2023 года. В нем он информирует правительство „о крайней озабоченности“ представителей бизнеса из Сибири и Дальнего Востока, где конечная цена для предпринимателей выросла на 7—14%», — публикуют «Ведомости» содержание письма со ссылкой на собственный источник. По данным бизнес-омбудсмена, рост средневзвешенного годового тарифа на тепло в указанных регионах в 2022 и 2023 годах составил 6—13%. Доля платежей в затратах компаний за электроэнергию составила от 10 до 50%. Титов также указал, что причиной роста стоимости электроэнергии стало значительное число резервируемых, но не используемых мощностей энергопринимающих устройств, снижение добычи газа и инфляция. Представители Титова и пресс-службы правительства РФ на запросы издания не ответили. Тарифы на электричество для населения в РФ регулируются и бизнес также частично оплачивает сниженные тарифы для физлиц (перекрестное субсидирование). Правительство России в конце года утвердило меры, побуждающие региональные власти перевести население на новые тарифы на электроэнергию. Обязательство будет действовать с 2024 года в случае, если власти решат увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для граждан, пишет RT.