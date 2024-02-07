Бизнес-омбудсмен Титов пожаловался правительству на дорогое электричество

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов пожаловался правительству РФ на дорогие электричество и тепло. В письме на имя премьера Михаила Мишустина он просит создать рабочую группу для решения этих вопросов.
«Письмо о росте цен на электроэнергию для предпринимателей Титов адресовал Мишустину в середине декабря 2023 года. В нем он информирует правительство „о крайней озабоченности“ представителей бизнеса из Сибири и Дальнего Востока, где конечная цена для предпринимателей выросла на 7—14%», — публикуют «Ведомости» содержание письма со ссылкой на собственный источник.
По данным бизнес-омбудсмена, рост средневзвешенного годового тарифа на тепло в указанных регионах в 2022 и 2023 годах составил 6—13%. Доля платежей в затратах компаний за электроэнергию составила от 10 до 50%. Титов также указал, что причиной роста стоимости электроэнергии стало значительное число резервируемых, но не используемых мощностей энергопринимающих устройств, снижение добычи газа и инфляция. Представители Титова и пресс-службы правительства РФ на запросы издания не ответили.
Тарифы на электричество для населения в РФ регулируются и бизнес также частично оплачивает сниженные тарифы для физлиц (перекрестное субсидирование). Правительство России в конце года утвердило меры, побуждающие региональные власти перевести население на новые тарифы на электроэнергию. Обязательство будет действовать с 2024 года в случае, если власти решат увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для граждан, пишет RT.
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