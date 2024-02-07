07 февраля 2024

В ЯНАО ограничили движение по зимникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, переправа, баржа
На переправе Салехард-Лабытнанги понизили грузоподъемность до 30 тонн Фото:

В ЯНАО 8 февраля с 08:00 часов ввели ограничения движения по зимним автодорогам Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Также ввели понижение грузоподъемности на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Движение по зимнику Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале разрешено для автомобилей массой до пяти тонн. По зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до трех с половиной тонн. С 20:00 до 08.00 для всех видов ТС общей массой до 30 тонн», — написали представители департамента в telegram-канале.

На ледовой переправе Салехард— Лабытнанги понизили грузоподъемность. По словам представителей департамента, было разрешено движение для всех видов ТС общей массой до 30 тонн.

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В ЯНАО 8 февраля с 08:00 часов ввели ограничения движения по зимним автодорогам Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Также ввели понижение грузоподъемности на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение по зимнику Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале разрешено для автомобилей массой до пяти тонн. По зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до трех с половиной тонн. С 20:00 до 08.00 для всех видов ТС общей массой до 30 тонн», — написали представители департамента в telegram-канале. На ледовой переправе Салехард— Лабытнанги понизили грузоподъемность. По словам представителей департамента, было разрешено движение для всех видов ТС общей массой до 30 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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