В ЯНАО ограничили движение по зимникам

08 февраля 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

На переправе Салехард-Лабытнанги понизили грузоподъемность до 30 тонн Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО 8 февраля с 08:00 часов ввели ограничения движения по зимним автодорогам Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Также ввели понижение грузоподъемности на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение по зимнику Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале разрешено для автомобилей массой до пяти тонн. По зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до трех с половиной тонн. С 20:00 до 08.00 для всех видов ТС общей массой до 30 тонн», — написали представители департамента в telegram-канале. На ледовой переправе Салехард— Лабытнанги понизили грузоподъемность. По словам представителей департамента, было разрешено движение для всех видов ТС общей массой до 30 тонн.

В ЯНАО 8 февраля с 08:00 часов ввели ограничения движения по зимним автодорогам Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Также ввели понижение грузоподъемности на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение по зимнику Аксарка — Салемал-Панаевск — Яр-Сале разрешено для автомобилей массой до пяти тонн. По зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до трех с половиной тонн. С 20:00 до 08.00 для всех видов ТС общей массой до 30 тонн», — написали представители департамента в telegram-канале. На ледовой переправе Салехард— Лабытнанги понизили грузоподъемность. По словам представителей департамента, было разрешено движение для всех видов ТС общей массой до 30 тонн.