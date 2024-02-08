Карта СВО на Украине 8 февраля: российский удар парализовал производство важных дронов для ВСУ

Российский удар парализовал производство важных дронов для ВСУ

08 февраля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

ВС РФ с помощью расчетов ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили долговременные укрытия украинской армии Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-морские силы (ВМС) Украины понесли значительный ущерб, потеряв один из немногих заводов по созданию морских дронов. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU. Российский удар парализовал производство важных дронов для ВСУ В Николаеве был атакован судостроительный завод «Океан». Там собираются морские безэкипажные катера. Именно их ВСУ периодически использует для атак по Крыму. Позже Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов Украины. Все объекты были поражены. Купянское направление ВС РФ с помощью расчетов ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили долговременные укрытия украинской армии. Были поражены блиндажи, наблюдательные посты, а также склады боеприпасы и провизии вместе с находящейся в них живой силой ВСУ. На данном участке фронта военнослужащие произвели разминирование при помощи переносных индукционных миноискателей ИМП-С2, миноискателей глубинных МГ-1И и переносных искателей проводных линий ПИПЛ. Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте накладным зарядом. Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» Западной группировки войск на купянском направлении уничтожил гаубицу М777 ВСУ. После выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности. Артемовское направление Российские разведчики обнаружили в лесополосе замаскированную позицию подготовленного к стрельбе ПТРК Javelin. Через несколько часов к ПТРК выдвинулась группа пехоты ВСУ. Позднее военнослужащие ВС РФ ударили по противнику выстрелом ПТРК «Фагот». В результате было уничтожено более 10 украинских военных, а также огневая точка и ПТРК Javelin. Краснолиманское направление Штурмовики Су-25 ВКС России поразили неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на данном участке фронта. Удар наносился на предельно малой высоте, все указанные цели были поражены. Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений украинской армии на участке Торского выступа. Расчет миномета 2Б9М «Василек» уничтожил группу противника, обнаруженную разведчиками на подконтрольной ВСУ территории в Серебрянском лесничестве. Донецкое и южно-донецкое направление Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ в течение суток сорвали две ротации украинской армии на южно-донецком направлении. Огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ в районах Урожайного, Угледара, Доброволья, Водяного и Старомайорского. Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» группировки войск «Восток» уничтожил разведывательные БПЛА украинских сил на линии фронта в ДНР. В числе сбитых оказались БПЛА «Фурия» и «Лелека-100». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военно-морские силы (ВМС) Украины понесли значительный ущерб, потеряв один из немногих заводов по созданию морских дронов. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU. В Николаеве был атакован судостроительный завод «Океан». Там собираются морские безэкипажные катера. Именно их ВСУ периодически использует для атак по Крыму. Позже Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов Украины. Все объекты были поражены. ВС РФ с помощью расчетов ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили долговременные укрытия украинской армии. Были поражены блиндажи, наблюдательные посты, а также склады боеприпасы и провизии вместе с находящейся в них живой силой ВСУ. На данном участке фронта военнослужащие произвели разминирование при помощи переносных индукционных миноискателей ИМП-С2, миноискателей глубинных МГ-1И и переносных искателей проводных линий ПИПЛ. Все найденные боеприпасы были уничтожены на месте накладным зарядом. Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» Западной группировки войск на купянском направлении уничтожил гаубицу М777 ВСУ. После выполнения боевой задачи батарея выполнила противоогневой маневр и сменила позицию для обеспечения безопасности. Российские разведчики обнаружили в лесополосе замаскированную позицию подготовленного к стрельбе ПТРК Javelin. Через несколько часов к ПТРК выдвинулась группа пехоты ВСУ. Позднее военнослужащие ВС РФ ударили по противнику выстрелом ПТРК «Фагот». В результате было уничтожено более 10 украинских военных, а также огневая точка и ПТРК Javelin. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили неуправляемыми авиаракетами опорные пункты и живую силу ВСУ на данном участке фронта. Удар наносился на предельно малой высоте, все указанные цели были поражены. Минометчики ЦВО сорвали ротацию подразделений украинской армии на участке Торского выступа. Расчет миномета 2Б9М «Василек» уничтожил группу противника, обнаруженную разведчиками на подконтрольной ВСУ территории в Серебрянском лесничестве. Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ в течение суток сорвали две ротации украинской армии на южно-донецком направлении. Огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ в районах Урожайного, Угледара, Доброволья, Водяного и Старомайорского. Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» группировки войск «Восток» уничтожил разведывательные БПЛА украинских сил на линии фронта в ДНР. В числе сбитых оказались БПЛА «Фурия» и «Лелека-100».